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基隆東勢街超速嚴重近年釀2死亡車禍 8月1日起超速照相取締

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆東勢街超速嚴重近年釀2死亡車禍，8月1日起超速照相取締。圖／交通隊提供
基隆東勢街超速嚴重近年釀2死亡車禍，8月1日起超速照相取締。圖／交通隊提供

基隆市東勢街是台2丙線基福公路前段，為往來基隆暖暖區、新北市平溪區交通要道，假日遊客車流量大，常有車輛超速行駛，近年發生2起死亡車禍事故，居民強烈反映出入安全疑慮。警方增設超速固定桿拍照，8月1日零時起執法取締，雙向車道速限50公里。

交通隊去年8月邀集暖暖區民代表及市府相關單位完成勘查評估後，在東勢街47-3號旁設置取締超速違規固定桿，以遏止違規超速行為、減少事故發生，確保當地居民及用路人行車安全。

當地居民表示，東勢街雙向往來車流量很大，平時車速多半開很快，但附近社區多，很多民眾過馬路時得與車爭道，險象環生，十分危險，曾有居民過馬路被撞傷亡，可說是危險路口。

交通隊說，設超速固定桿有助強化暖暖區交通安全防線，目前已完工驗收，7月8日起宣導，8月1日零時起正式執法取締，偵測範圍涵蓋雙向車道、速限50公里，違者將依道路交通管理處罰條例第40條規定，處1200元以上2400元以下罰鍰。

基隆市警察局表示，違規拍照處罰僅為手段，目的是希望減少因超速所造成的事故傷亡，呼籲駕駛人養成遵守交通規則的良好習慣，避免違規受罰。未來警察局也將持續蒐集相關交通數據，持續滾動式檢討與規劃各項道路安全措施。

基隆東勢街超速嚴重近年釀2死亡車禍，8月1日起超速照相取締。圖／交通隊提供
基隆東勢街超速嚴重近年釀2死亡車禍，8月1日起超速照相取締。圖／交通隊提供
基隆東勢街超速嚴重近年釀2死亡車禍，8月1日起超速照相取締。圖／交通隊提供
基隆東勢街超速嚴重近年釀2死亡車禍，8月1日起超速照相取締。圖／交通隊提供

車禍 基隆

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