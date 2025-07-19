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薇帕颱風影響 台東縣府畫定管制區禁止進入...違者5萬起跳
受薇帕颱風外圍環流影響，中央氣象署針對台東發布大豪雨特報，因應颱風災害防救需要，縣府公告畫定向陽山等區域為管制區，並自昨晚10時起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
縣長饒慶鈴指示有關單位注意颱風動態，以便及早通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。同時依災害防救法規定，公告畫定「向陽山區及大武山區（含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）」，為限制或禁止人民進入或命其離去範圍。
另外有關縣內海域、漁港管制部份，將俟台東縣列為海上警報警戒範圍再予以畫定，時間另行公告。為確保民眾生命財產的安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，請民眾於颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，以維縣民安全。
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