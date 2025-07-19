快訊

台東南橫公路下馬路段坍方！雙向交通中斷 預計「這時間搶通」

千元理財新利器 看懂TISA投資基金3大眉角

質疑周台英靠「血資料」取得博士學位… 蘇一峰：台師大敢查辦到底嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

薇帕颱風影響 台東縣府畫定管制區禁止進入...違者5萬起跳

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受薇帕颱風外圍環流影響，中央氣象署針對台東發布大豪雨特報，因應颱風災害防救需要，縣府公告畫定向陽山等區域為管制區，並自昨晚10時起生效，限制或禁止民眾進入。記者尤聰光／攝影
受薇帕颱風外圍環流影響，中央氣象署針對台東發布大豪雨特報，因應颱風災害防救需要，縣府公告畫定向陽山等區域為管制區，並自昨晚10時起生效，限制或禁止民眾進入。記者尤聰光／攝影

薇帕颱風外圍環流影響，中央氣象署針對台東發布大豪雨特報，因應颱風災害防救需要，縣府公告畫定向陽山等區域為管制區，並自昨晚10時起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。 　

縣長饒慶鈴指示有關單位注意颱風動態，以便及早通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。同時依災害防救法規定，公告畫定「向陽山區及大武山區（含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）」，為限制或禁止人民進入或命其離去範圍。

另外有關縣內海域、漁港管制部份，將俟台東縣列為海上警報警戒範圍再予以畫定，時間另行公告。為確保民眾生命財產的安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，請民眾於颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，以維縣民安全。 　

薇帕颱風 台東

延伸閱讀

薇帕颱風中午前離台灣最近！東半部嚴防豪雨 海警可望傍晚解除

薇帕颱風影響 嘉明湖國家步道今上午8點封閉

颱風持續增強變胖 薇帕外圍環流掃花東 周末勿上山下海

薇帕颱風不侵台又距離遙遠 北部卻陣陣強風 專家曝原因

相關新聞

薇帕颱風影響 台東縣府畫定管制區禁止進入...違者5萬起跳

受薇帕颱風外圍環流影響，中央氣象署針對台東發布大豪雨特報，因應颱風災害防救需要，縣府公告畫定向陽山等區域為管制區，並自昨...

台東雨量破2百毫米...市區多處積水 居民：淹到麻木了

受到薇帕颱風外圍環流影響，中央氣象署針對台東地區持續發布大豪雨特報，從今天零時至上午10點，部分地區累積雨量破2百毫米，...

台東南橫公路下馬路段坍方 雙向交通中斷 中午12點搶通

台東縣海端鄉南橫公路台20線186公里下馬路段，今天上午點時25分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，公路局關山工務...

廣角鏡／海科館修護「海中魔毯」

全國首見體長5.45公尺的大型鬼蝠魟標本，今年1月起在海科館展出，吸引許多民眾近距離欣賞「空中芭蕾」優美姿態。2年前因延...

門諾攜手台電培育偏鄉弱勢20年 始業式為搶修觸電重傷員工祝禱

花蓮門諾醫院獲台電贊助，每年暑假提供弱勢、低收、原住民工讀機會，不少希望種子畢業後進入門諾體系服務，也有人因此結成佳偶，...

基隆完成7區設銀髮健身俱樂部 長者運動、參與社區活動防失智

基隆市府今年新設4處銀髮健身俱樂部，包括中正區砂灣站、七堵區銀創堵北站、仁愛區吉仁站與安樂區慈濟站，加上110至113年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。