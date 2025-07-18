醫院關懷師母子3人罹癌 台東馬偕設專戶募愛心
任職台東馬偕醫院關懷師馬秋琴不但陪伴一對兒女抗癌，沒想到自己也確診腦癌，今年5月開刀後昏迷至今，一家5口3人罹癌，台東馬偕醫院成立專戶，盼集結社會愛心，幫助馬家度過難關。
馬秋琴是台東馬偕紀念醫院關懷師，與韓籍牧師孫昶吾結婚後育有3名子女。大兒子馬漢忠11個月大被診斷出「原始性外胚胎惡性腫瘤」第4期，原被判定僅能存活3年，卻堅強克服病痛，與癌共存至今已32歲，還曾獲總統教育獎。
5年前，馬秋琴的女兒馬漢敬被診斷罹患瀰漫性大B淋巴癌第3期，一家人再度以醫院為家，陪伴女兒抗癌；去年8月，馬秋琴視力出問題，走路不平衡，因腦水腫開刀治療，發現腦幹有1.48公分惡性腫瘤，馬偕醫院主治醫師確診是無法動手術的惡性腦癌。
台東馬偕醫院表示，馬秋琴癌症治療過程，2名抗癌兒女成為她的老師，當她掉髮、嘔吐或食慾不振時，兒女會鼓勵她撐下去，一家人抱著一絲希望，今年5月赴高雄接受手術，但結果不如預期，手術後昏迷至今。
台東馬偕院牧部牧師陳惠玲說，「太心疼秋琴了」，30多年來馬秋琴陪伴兒女抗癌，在醫院鼓勵病患勇敢面對病痛，到如今自己也因癌症倒下，馬秋琴罹病時曾祈禱，希望不要再有人罹癌，到她就結束。
台東馬偕醫院去年11月設立資深關懷師馬秋琴捐款專戶，協助馬家度過難關，長期陪伴馬漢忠成長的周大觀基金會昨天也前往醫院關懷，致贈新台幣20萬元抗癌圓夢專案金。
馬漢忠說，感謝生命中的小天使幫助他們全家，並含淚呼喚媽媽，希望媽媽能再和他們說說話。
周大觀基金會創辦人周進華表示，馬秋琴是他見過最偉大的媽媽，希望能有更多社會愛心持續幫助這個家庭，馬秋琴一家5口就有3人罹癌，或許國內外癌症科學家可以深入研究，從家族史找出罹癌基因。
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