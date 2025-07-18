門諾攜手台電培育偏鄉弱勢20年 始業式為搶修觸電重傷員工祝禱

花蓮門諾醫院獲台電贊助，每年暑假提供弱勢、低收、原住民工讀機會，不少希望種子畢業後進入門諾體系服務，也有人因此結成佳偶，今天舉辦始業式，一同為日前在丹娜絲風災搶修受重傷裝上葉克膜搶救的台電李姓員工祝禱，期盼早日康復。

門諾與台電攜手的「希望種子」計畫於2005年展開，每年約20位學子參與6周工讀，依專長在門諾各部門打工，今年邁入第20屆，始業式上除了19位新進種子，也邀請11位資深種子回娘家。

李慧君是第2、3、5屆的種子，來自秀林鄉低收家庭的她回想，當時部落打工一小時才50元，還要連做10小時，得知希望種子計畫趕緊搶報名，靠著計畫讓她存到學費得以繼續求學之路，畢業後從事護理工作，更與同樣是第2、3屆種子的涂杏如相知相戀，兩人婚後育有3名子女，相當幸福。

台電花蓮區營業處長李淑芬說，醫護人員和台電前線員工都是默默守護社會的關鍵力量，並幽默地說，雖然台電近年面臨虧損，仍會支持這樣有意義的計畫，這個計畫就像台電在花蓮土地撒下一顆顆小種子，20年足以長成大樹，在社會各角落發光發熱。

門諾醫療總執行長張文信致詞時表示，希望種子計畫的意義不只是在學習一分工作，而是體會如何關心他人，感謝台電支持20年，希望每位種子不只學到技能，更學會成為一位有溫度的人。

丹娜絲颱風日前重創南部，台電人員不眠不休徹夜搶修的畫面感動許多人，期間一名李姓員工不幸遭電擊受重傷，裝上葉克膜搶救中，今天現場人員秉燭為他禱告，盼早日恢復健康，氣氛莊嚴也溫馨。