基隆完成7區設銀髮健身俱樂部 長者運動、參與社區活動防失智

基隆市府今年新設4處銀髮健身俱樂部，包括中正區砂灣站、七堵區銀創堵北站、仁愛區吉仁站與安樂區慈濟站，加上110至113年開設的暖暖區碇祥站、中正區新豐站、中山區德育站3處據點，昨完成7處銀髮健身俱樂部的建置，各區都有。銀髮健身俱樂部除提供長者運動健身外，也鼓勵長者參與社區活動，預防及延緩身體失能。

基隆市第4處銀髮健身俱樂中正區砂灣站昨在中正區砂灣里民活動中心揭牌營運，提供周邊里民舒適的運動空間，藉由專業師資團隊的進駐及透過持續、規律的課程安排，幫助參與長者建立運動習慣，提升身體功能、生活品質與自我照護能力。

砂灣站提供服務時間為每周一至周五下午1時30分至4時30分，除開放使用健身設備外，且會於每周二、周四下午1時30分至3時30分加值安排專業師資課程，針對長者的身體狀況與需求，進行適性化的運動訓練。

今年新設4處銀髮健身俱樂部，分別是中正區砂灣站、七堵區銀創堵北站、仁愛區吉仁站與安樂區慈濟站，包含原110至113年開設的暖暖區碇祥站、中正區新豐站、中山區德育站，今年完成7處銀髮健身俱樂部的建置。

砂灣里長簡曉東表示，砂灣站試營運期間，參與運動相關課程的長者很踴躍，他積極爭取砂灣里民活動環境的改造，將原本不再使用的圖書館打造成銀髮健身俱樂部，成為民眾運動的新去處。