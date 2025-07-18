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鋪草蓆防塵 台東要推動5處

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
稻草蓆除能抑制揚塵，也有保濕、保溫效果，能自然分解，充作土壤養分。圖／台東縣環保局提供
稻草蓆除能抑制揚塵，也有保濕、保溫效果，能自然分解，充作土壤養分。圖／台東縣環保局提供

台東縣卑南溪旱季時水位減少，溪床裸露處容易揚塵，附近居民飽受風吹沙之苦，環保局近年改推動「稻草蓆防塵工法」，以回收的草蓆覆蓋溪床及工程區裸露地，除防制揚塵，同時能保濕、保溫，且草蓆自然分解後可充當土壤養分，今年目標盼推動5處。

環保局表示，相較於傳統防塵布網、粗級配或粒料鋪設方式，覆蓋稻草蓆能有效抑制粉塵逸散，成本低、效期長、也能就地處理及自然分解，是防塵工程更好的選擇。去年台東縣共4處公共工程配合鋪設稻草蓆防塵，面積達4萬5974平方公尺，減少約91公噸農業廢棄物，至今年6月底，已鋪設完2處，期盼今年目標能達5處，總面積超過5萬平方公尺。

因地理環境關係，台東吹東北風或南風時，卑南溪易嚴重揚塵，整個市區籠罩在沙霾中，民眾外出經常張嘴就吃沙。縣府過去曾使用水覆蓋工法抑制揚塵，但碰上卑南溪水位下降，無法引水實施水覆蓋工法時，揚塵問題讓附近居民飽受困擾，為此，環保局改以稻草蓆工法替代，減少塵霾危害。

環保局指出，為提升推動成效，已訂定台東縣公共工程舖設稻草蓆績優評鑑獎勵要點，鼓勵轄內工程單位多採行，共同防制工程汙染。

環保局 台東

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