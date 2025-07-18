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基隆換新門牌 1區1色展現在地元素

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆門牌老舊（右下）將更新，新門牌採1區1色，融入黑鳶、基隆嶼等在地特色。圖／基隆民政處提供
基隆門牌老舊（右下）將更新，新門牌採1區1色，融入黑鳶、基隆嶼等在地特色。圖／基隆民政處提供

基隆市多雨潮濕，面海處鏽蝕嚴重，不少門牌破損、模糊難辨，街道名稱、號碼分不清，藍底白字門牌40多年未更新。市府昨宣布將全面換發，預計2年內完成全市約19萬5千面門牌更新。

新門牌提升辨識度，融入基隆在地元素，如天際線、黑鳶意象及基隆嶼等特色，透過不同配色，展現各行政區元素。

民政處表示，過去數十年來，基隆市門牌設計未曾更動，部分門牌出現破損、汙損、脫落等情形，市民多次反映，市府決定花費2450萬元全面換發。

市長謝國樑說，全面換發門牌，是回應市民的心聲，透過門牌更新，打造更具辨識度的基隆城市形象。

民政處長呂謦煒指出，換發作業自8月起陸續施作，約一個月可完成一區，預計年底前完成仁愛、信義、中正及中山等區的換發作業，規畫明年上半年完成全市19.5萬面新式門牌的編訂。

許姓市民說，門牌早就該換新的，很多門牌已破舊模糊不清，造成困擾。林姓男子則說，每區顏色不同富有創意，但中正和暖暖區顏色太相近，較容易混淆。

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