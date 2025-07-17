影／捐血站長蛻變成全職畫家 盧紹華「與光同行」宜蘭阮義忠故事館展出

蘭陽平原的景色在10年內消失多少？透過藝術家盧紹華的畫作保留些許記憶，他精挑30幅水彩畫最近正在阮義忠故事館展出「與光同行」，同時也與阮義忠「一念一大千」攝影展品相呼應，引領民眾走入凝縮的光影與時間，兩位藝術家作品自即日起展至9月27日。

盧紹華1964年生於宜蘭，中國醫藥大學畢業，繪畫是他從小的興趣，得獎無數，高中升學選讀自然組，從此與美術系絕緣，後來擔任宜蘭捐血站站長，經常看畫展及美術書籍，10年前重拾畫筆到戶外寫生，剛開始以鋼筆彩繪紀錄周遭景物。他說，對鄉土的熱愛激發創作，一年內彩繪出100多張蘭陽美景。

作品曾入選「宜蘭獎」水彩類，2016年在羅東文化工場舉辦個展，鄉親的鼓勵支撐他前進，隔年提早辭去捐血站長，當起全職畫家，每天載妻子上班後就展開一天的寫生旅程，舉凡龜山島、黃金稻田、漁港廟宇等，每個主題的系列畫作數量多到百餘幅。

他也出國寫生，一早背著畫袋四處找景，每天畫10幾個小時，有一次畫著畫著，突然下起雪來，雪花飄在畫紙上，乾了之後留下殘漬，成為另一種美，他感性說「只要肯努力，老天爺會為你補上一筆」；疫情期間困擾著戶外寫生，他轉向室內印象寫意，有些水彩作品又像水墨畫，難能可貴的是，他透過繪畫保留了日漸消失的田園美景。

盧紹華說，一路走來，很感謝妻子江雪萍的支持，這次展出更要感謝阮義忠老師定名「與光同行」，帶給大家正向的能量。

市長陳美玲表示，一筆一畫中，盧紹華先生對於鄉土的熱愛清晰可見，透過繪畫綿延故鄉記憶，他和阮義忠老師把大自然最美的一面呈現給大家，這場展覽不僅是對話，更是一封邀請函，邀請民眾共同感受蘭陽之美。