蘭陽溪畔維管束2.1公里水綠廊道啟用 清溪綠地鳥飛翔散步好舒服

宜蘭縣政府沿蘭陽溪畔浮洲溪水圳進行維管束漫生計畫完工啟用，採最少的硬體工程，簡約重建人與大自然連結，不論是農夫走過的灌溉小徑、孩子嬉戲的田野、水鳥飛過的身影，還是在苦楝樹下望向雪山的那一抹綠都被妥善保留著，成為這條水綠廊道最動人的風景。

縣政府向內政部國土管理署爭取「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」6千多萬補助，今天在員山鄉七賢重劃公園對面及宜蘭市清華二路防水閘門舉行啟用典禮，透過導覽活動帶領民眾沿岸走訪，感受這條結合自然生態與人文記憶的溪畔廊道。

代理縣長林茂盛說，「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」串聯沿浮洲溪水圳空間全長約2.1公里，新增綠地面積1.875公頃，沿線設無障礙步道、生態農田、親水平台與保留草坡，並運用石籠、裸露河岸與在地植物營造生物棲息環境，不僅提升水土保持，景觀更自然友善。

縣政府建設處表示，與傳統大型設施建設不同，維管束打破傳統硬體為主的做法，改以最小限度的工程介入，採低干擾、簡約手法保留既有農田、水圳與堤岸樣貌，民眾能在熟悉的田間小徑重溫日常美好，不論灌溉小徑、綠野田疇或水鳥身影都沒有過多裝飾的自在感。

蘭陽溪畔維管束漫生計畫不僅是友善環境的新型態建設，更是展現「在地參與、社區共好、學習共享」實踐案例，從計畫初期結合藝術創作、教育參與與社區互動，透過攝影、聲音、肢體等方式記錄日常場景，豐富看似平凡的田野水岸，帶領大家重回人與土地之間的美好情感連結。

針對維護部分，宜蘭縣政府與市公所、員山鄉公所及七賢社區合作建立維護制度，輔導由在地志工團體共同投入環境清潔、導覽與巡守，讓這條水綠廊道成為居民共同守護的生活場域。