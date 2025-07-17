關山長輩獲慈濟捐贈輔具舒緩不適 縣議員加碼為代步車添新裝保安全

面臨人口老化和少子化的影響，台東縣關山鎮人口數截至6月底統計不到7900人；其中超過65歲的長者將近1900人，已呈現出「超高齡」的社會現象。慈濟基金會針對地方提出需求，即日起陸續在里辦公室和關懷據點等發送生活輔具，包括護腰、護膝、老花眼鏡和手杖等，老人家們開心藉此舒緩長期困擾腰部不適的感覺，也開玩笑找回許久不見年少時期的「腰身」了。

關山鎮公所、縣議員陳宏宗、鎮民代表黃玉英主動聯繫慈濟基金會尋求資源，協助長輩們爭取生活輔具。鎮長彭成豐指出，面臨高齡社會老人家常反應有腰痠背痛、老眼昏花等生活上的不便，嚴重的話造成生活鬱悶甚至不想出門。

得知慈濟基金會能夠提供資源上的協助，鎮公所等單位立即委請各里長、關懷據點和文健站等協助調查長輩的實際需求與數量向慈濟申請。

陳宏宗表示，服務處除了積極進行相關聯繫和發送作業外，另外針對長輩有使用電動代步車的部份更是協助安裝反光標示，希望能營造友善而且安全的長輩活動環境。他說，電動代步車在行駛道路或許因為反應不及或是標示不明容易造成危險，除了加強宣導道路交通注意事項，也主動出擊來幫代步車加強醒目的功能來增加安全性。

慈濟基金會關山地區志工范錦蓮指出，此次生活輔具的發送善舉感謝來自各地的慈濟人協助，即使颱風造成有家園受損仍出錢出力來到關山完成公益承諾。他說，這一波總共發送1千多份的護腰、護膝等各式輔具，如果還有需要的也會繼續統計在第2波完成發送。