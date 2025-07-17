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基隆全面換發新門牌1區1色 融入黑鳶、基隆嶼等在地特色

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆全面換發新門牌1區1色，融入黑鳶、基隆嶼等在地特色。圖／民政處提供
基隆全面換發新門牌1區1色，融入黑鳶、基隆嶼等在地特色。圖／民政處提供

基隆市多雨潮濕，很多地方面海鏽蝕嚴重，不少門牌破損、模糊難辨，街道名稱、號碼都分不清，藍底白字門牌40多年未更新。基隆市政府今天宣布將全面換發，預計2年完成全市約19萬5千面門牌更新。新門牌提升辨識度，融入基隆在地元素，如天際線、黑鳶意象及基隆嶼等特色，透過不同配色，展現各行政區辨識特色。

民政處表示，過去數十年來，基隆市門牌設計未曾更動，部分門牌因年久失修，出現破損、汙損、脫落等情形，市民多次反映，不僅影響城市景觀，也造成郵件派送、緊急救援等辨識困難的問題。因此，市府決定推動全面換發新式門牌，以回應市民需求，展現更具辨識性、更具友善性的城市風貌，花費2450萬元全面換發。

此次新門牌設計，融入基隆在地元素，如天際線、黑鳶意象及基隆嶼等特色，透過不同配色，展現各行政區辨識特色，同時考量視障者需求，避免過多色彩干擾，提升整體辨識性與視覺清晰度。新式門牌並去除舊版郵遞區號標示，提供「門牌號碼及街名」資訊，回歸簡潔、清楚的實用本質。

市長謝國樑表示，全面換發門牌，正是回應市民對於舊門牌辨識度不足的心聲，市府將持續以市民需求為優先，透過門牌更新，打造更統一、更具辨識度的基隆市城市形象，讓市民日常生活更加便利、安全，讓外地旅客也能更容易找到目的地，提升城市友善度與吸引力。

民政處長呂謦煒指出，換發作業自8月起陸續施作，約一個月可完成一區，預計年底前完成仁愛、信義、中正及中山等區的換發作業，規畫明年上半年完成全市19.5萬面新式門牌的編訂。

民政處提醒，為保障市民權益，門牌換發期間，所有換掛人員皆將穿著反光背心並配戴識別證，請市民放心配合。若有相關疑問，皆可洽詢各區戶政事務所或直接向市府民政處反映。

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