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不再風飛沙！台東縣導入稻草蓆覆蓋工法 兼顧防塵與永續

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
稻草蓆有相關防制揚塵的功效外，也具備保濕、保溫效果，自然分解腐化，可當作土壤養分，對溪床只有好處，不會製造環境汙染。圖／台東縣環保局提供
稻草蓆有相關防制揚塵的功效外，也具備保濕、保溫效果，自然分解腐化，可當作土壤養分，對溪床只有好處，不會製造環境汙染。圖／台東縣環保局提供

台東縣環境保護局推動稻草蓆防塵工法，實踐空氣品質管理與永續發展目標，結合水利及農業相關單位，利用收割回收稻草蓆，來覆蓋卑南溪床及工程區裸露地，期望防制揚塵發生。

環保局指出，相較於傳統防塵布網、粗級配或粒料鋪設方式，稻草蓆不僅具備優異的覆蓋效果，可有效抑制粉塵逸散，更具備成本低、長效、就地處理與可自然分解等優勢，是工程最佳選擇。

卑南溪水位減少，部分河段無水可導入實施水覆蓋工法，溪床裸露地在風吹下易有揚塵發生，影響溪床附近居民生活，無水空窗期，可妥善處理收割後的廢棄稻草蓆取代，源循環再利用。

稻草蓆相關防制揚塵的功效外，同時也具備保濕、保溫效果，自然分解腐化，可當作土壤養分，對溪床只有好處，不會製造環境汙染。

環保局指出，為提升稻草蓆防制措施推動成效，訂定「台東縣公共工程舖設稻草蓆績優評鑑獎勵要點」，透過制度化獎勵機制，鼓勵轄內工程單位主動採行稻草蓆鋪設，實現工程汙染防制。

環保局進一步說明，去年統計公共工程配合執行稻草蓆舖設改善裸露地完成4處，面積共達45974平方公尺，減少約91公噸的農業廢棄物，今年截至6月底，已有2處完成舖設，面積為12708平方公尺，期盼目標今年可達5處，總面積超過50000平方公尺。

台東縣環境保護局推動稻草蓆防塵工法，實踐空氣品質管理與永續發展目標，結合水利及農業相關單位，利用收割回收稻草蓆，來覆蓋卑南溪床及工程區裸露地，防制揚塵發生。圖／台東縣環保局提供
台東縣環境保護局推動稻草蓆防塵工法，實踐空氣品質管理與永續發展目標，結合水利及農業相關單位，利用收割回收稻草蓆，來覆蓋卑南溪床及工程區裸露地，防制揚塵發生。圖／台東縣環保局提供

空氣品質 環保局 台東 公共工程

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