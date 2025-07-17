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基隆設「地政便民工作站」 比照雙北跨機關1站辦地政、國稅

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府在信二路北區國稅局信義稽徵所1樓設「地政便民工作站」，跨機關合作，可同時辦理地政、國稅業務。圖／基隆市府提供
基隆市府在信二路北區國稅局信義稽徵所1樓設「地政便民工作站」，跨機關合作，可同時辦理地政、國稅業務。圖／基隆市府提供

基隆市府多年來由於地政、稅務單位緊縮合併，造成信義區很多市民為辦理房屋稅籍或地政事務必需搭乘兩班公車到安樂區行政大樓，造成不便，引發怨言。議員建議應比照雙北設快速窗口。市府為方便民眾請領地籍謄本，即日起在財政部北區國稅局信義稽徵所設「地政便民工作站」，可同時辦理地政、國稅業務。

信義區民眾反映，前市府為調整單位很多地政、稅務單位都緊縮合併，造成信義區很多市民為辦理房屋稅籍或辦理地政事務，都必需搭乘兩班公車到安樂區行政大樓，非常不便，紛紛發出不平之鳴，質疑信義區市民難道是二等公民。

韓世昱建議，市府應以簡政便民為原則，比照新北、台北市各區與市府設置快速窗口，辦理民眾與地政士申請地政謄本等日常所需業務，解決市民困難。

市府考量市民在購屋、繼承、辦理貸款與確認土地位置時，常需要申請各類地籍謄本作為依據，為讓民眾可更便利申請取得，跨機關合作，一站完成地政與國稅業務申請需求。基隆市地政事務所與財政部北區國稅局信義稽徵所合作，即日起於稽徵所1樓成立便民工作站，能申請地籍謄本，節省時間。

市府地政處長謝旻成指出，此次的跨機關合作，提升市民的便利性，讓地政服務升級。基隆市地政事務所主任張乃文表示，基隆市109年整併地政事務所後，臨櫃申請地籍謄本須前往安樂區行政大樓，這次成立工作站，除因該位置交通方便，地點也為不動產從業人員熟悉，歡迎大家多加利用。

地政工作站可申請項目包括土地建物登記謄本、地籍圖謄本、建物測量成果圖謄本、地籍異動索引謄本、地價謄本。

政大 基隆

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