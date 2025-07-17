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台東酒駕抓不完 去年破300件

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
酒駕新法自2022年3月31日上路來，台東縣警方連續3年酒駕取締件數逐年攀升。圖／台東縣警察局提供
酒駕新法自2022年3月31日上路來，台東縣警方連續3年酒駕取締件數逐年攀升。圖／台東縣警察局提供

酒駕新法自2022年3月31日上路來，台東酒駕取締件數卻逐年攀升，台東地檢署偵結起訴案件中，公共危險連續五年排第一，其中多為酒駕案，警方近三年取締件數也逐年攀升，因酒駕扣車情形，連分局、派出所都快放不下，凸顯全縣酒駕嚴重問題。

根據縣警局資料統計近3年取締酒駕件數，2022年164件、2023年246件及2024年337件，光今年端午節3天連假前往綠島及蘭嶼實施為期3天的離島交通大執法，3天共取締11件酒駕。

另據台東地檢署公布偵查起訴案件中，公共危險連續5年為台東刑事案件居冠，東檢解釋，台東民眾酒駕原因多，主因仍為飲酒生活習慣為主，大多被攔查者則為自宅或親友住處飲酒後，心存僥倖上路。

台東酒駕案件多，連帶查扣酒駕車輛居高不下，使得分局或分駐（派）出所空間限縮，甚至有些車主執行完畢後乾脆不領回，其中不乏雙B轎車。

警局交通隊表示，目前車輛保管場最大容量為汽車65輛、機車160輛，有數部車輛停放超過3個月以上，累計保管費1萬多元，保管車輛如經通知後逾期未領回，警方將依規定進行公開招標拍賣作業。

提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

酒駕 台東

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