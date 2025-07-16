台東推稻草蓆覆蓋營建工程 循環利用友善防塵

台東水稻收割後產生大量稻草，台東縣政府環保局推動營建工程使用稻草蓆覆蓋，成為友善防塵工法，也解決稻草處理的問題。

台東縣環保局發布新聞稿表示，為降低營建工程期間裸露地表所產生的揚塵污染，環保局積極推動使用稻草蓆作為友善防塵工法，實踐空氣品質管理與永續發展目標。

相較於傳統防塵布（網）、粗級配或粒料鋪設方式，稻草蓆不僅具備優異的覆蓋效果，可有效抑制粉塵逸散、提升空氣品質，更具備成本低、長效、就地處理與可自然分解等優勢，為施工單位提供兼具經濟效益與環境友善的最佳選擇。

環保局表示，台東為典型農業縣，擁有豐富稻作資源，為妥善處理收割後的廢棄稻草、減少露天燃燒污染，同時推動農業資源循環再利用，縣政府鼓勵將稻草加工製成稻草蓆，應用於公共工程裸露地表的覆蓋作業，此舉不僅實現農業資源循環再生，也協助建構低碳、永續的公共工程管理模式，帶動地方循環經濟發展。

環保局表示，為提升稻草蓆防制措施推動成效，特別訂定「台東縣公共工程鋪設稻草蓆績優評鑑獎勵要點」，透過制度化獎勵機制，鼓勵轄內工程單位主動採行稻草蓆鋪設，實現工程污染防制與資源循環的雙重目標，這不僅強化施工期間的空氣品質管理，也推動循環經濟與地方永續共榮。

環保局表示，依據統計去年度公共工程配合執行稻草蓆鋪設改善裸露地完成4處，面積共達4萬5974平方公尺，減少約91公噸的農業廢棄物，今年截至6月底，已有2處完成舖設，面積為1萬2708平方公尺，期盼目標今年可達5處，總面積超過5萬平方公尺。

環保局表示，稻草蓆不僅具備防塵功能，外觀自然美觀，材料來源穩定，更解決一般使用黑色塑膠網布，塑膠隨時間脆化飄散不易清理的問題。稻草蓆施工時是以棉線編織稻稈，再使用ㄇ字釘固定於地表，稻草自然分解為養分，屆時鄰近竣工時播種草籽，可促進草類生長，既不用憂心後續清理，又兼具美觀與生態效益。