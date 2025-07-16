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社會新鮮人才剛考上駕照 「台東一遊未盡」就抽中百萬油電車

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府自今年3月1日起推出「台東一遊未盡」多元獎勵抽獎機制，最大獎豪華油電車，由來自北部的社會新鮮人李小姐抽中，今天並從縣長饒慶鈴（右）手中接獲車鑰匙。記者尤聰光／攝影
台東縣政府自今年3月1日起推出「台東一遊未盡」多元獎勵抽獎機制，最大獎豪華油電車，由來自北部的社會新鮮人李小姐抽中，今天並從縣長饒慶鈴（右）手中接獲車鑰匙。記者尤聰光／攝影

為吸引更多國內外旅客走訪台東，台東縣政府自今年3月1日起推出「台東一遊未盡」多元獎勵抽獎機制，最大獎豪華油電車，由來自北部的社會新鮮人李小姐抽中，今天並從縣長饒慶鈴手中接獲車鑰匙。她開心說「才剛考上駕照，就中人生第一台車」。

「我一開始還以為是詐騙電話呢！」中獎的李小姐說，要不是再三確認，我還真不敢相信我就是幸運兒，從小到大從來沒甚麼好運氣，更別說中大獎，來池上住一晚參加活動，就抽中人生第一台車，還剛好考上汽車駕照，好像作夢一樣。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，此次活動希望透過獎勵獎金誘因帶動旅宿與旅行業界共同行銷，為暑假旺季前暖身，創造「來台東不只一遊」的連續效應，邀請旅宿與全台旅行社同業踴躍推廣響應，一同打造台東觀光品牌，共享在地發展成果。

駕照 台東 人生

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