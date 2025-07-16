聽新聞
0:00 / 0:00
社會新鮮人才剛考上駕照 「台東一遊未盡」就抽中百萬油電車
為吸引更多國內外旅客走訪台東，台東縣政府自今年3月1日起推出「台東一遊未盡」多元獎勵抽獎機制，最大獎豪華油電車，由來自北部的社會新鮮人李小姐抽中，今天並從縣長饒慶鈴手中接獲車鑰匙。她開心說「才剛考上駕照，就中人生第一台車」。
「我一開始還以為是詐騙電話呢！」中獎的李小姐說，要不是再三確認，我還真不敢相信我就是幸運兒，從小到大從來沒甚麼好運氣，更別說中大獎，來池上住一晚參加活動，就抽中人生第一台車，還剛好考上汽車駕照，好像作夢一樣。
縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，此次活動希望透過獎勵獎金誘因帶動旅宿與旅行業界共同行銷，為暑假旺季前暖身，創造「來台東不只一遊」的連續效應，邀請旅宿與全台旅行社同業踴躍推廣響應，一同打造台東觀光品牌，共享在地發展成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言