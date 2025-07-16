進入颱風季 台東縣府公告大廈防颱指導事項

進入颱風季節，台東縣政府公告公寓大廈防颱及豪雨整備指導事項，包括廣告招牌穩定，特別提醒太陽能光電板加固。

台東縣政府建設處建築管理科員吳育澤今天告訴中央社記者，颱風丹娜絲侵襲對南部地區帶來重大災情，尤其是嘉南地區14萬5000片光電板損壞。

他說，台東縣政府為協助縣內公寓大廈（社區）強化面對強風豪雨等極端氣候的應變能力，特別訂定並公告「台東縣公寓大廈防颱及豪雨整備指導事項」，提供各社區管理組織及住戶參考運用，呼籲提前落實防災整備措施，降低災害風險，守護居民生命財產安全。

台東縣政府建設處表示，「指導事項」是依據114年度公寓大廈考核項目辦理，內容完整涵蓋颱風來襲前、中、後的整備重點，包含外牆磁磚、冷氣室外機、廣告招牌、天線、太陽能光電板、鷹架棚架等設施之加固或拆除。

此外，也提醒應定期清理排水設施，檢查防水閘門、抽水設備及緊急照明是否運作正常，同時應公布避難動線與緊急聯絡方式，確保遇災時能迅速應對。

建設處表示，這「指導事項」是參考各地作法並結合台東縣實際需求研擬而成，具備高度實用性，現已公告於台東縣政府建設處。