籲中央加速推動 宜蘭預編鐵路高架配合款

宜蘭鐵路高架化建設總經費501.42億，縣府需配合負擔105.72億元，恐拖垮財政，去年9月政委陳金德協調把配合款負擔下修到57億元，因未見中央核定下修公文，縣府明年就要編2.4億元用地配合款，但壓力仍大，喊話中央加速推動。

宜蘭縣務會議昨報告「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，代理縣長林茂盛表示，推動鐵路高架尚需考量縣內另一項重大建設，即北宜高鐵預計民國2036年通車，鐵路高架則是2035年通車，一定要盡速推動，如果鐵路高架進度拖延，屆時兩項建設無法在宜蘭新站共構共站，影響東部鐵路轉乘高鐵。

去年12月10日交通部開鐵路高架的綜合規畫報告初審會議，因蘭陽溪橋段出水高度不足1.22公尺，退回鐵道局修正，後來，行政院協調這部分問題由台鐵公司支應46.57億元，改建蘭陽溪鐵路橋；今年5月29日，鐵道局修改後的綜合規畫報告書報交通部審議，但又被退一次。

政委陳金德去年9月協調把方配合款105.72億元下修至57.83億元，減少了大約47.9億元，主要的項目是「用地取得與基地費」，合計33.79億元將由中央負擔；再加上自償性費用14.1億元，施工期間地方政府無須支出。

縣府表示，未收到中央同意下修核定公文，依原來綜合規畫報告書，籌編2.4億配合款，雖會排擠其他建設預算，但也顯示縣府的決心，盼中央儘速推動建設，減輕縣府財政負擔。