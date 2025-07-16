李登輝源興牛育成 拚3年千頭

前總統李登輝生前願望培育「台灣和牛」，如今培育成功命名為「源興牛」，結合中央畜產會的專業協力，「源興居」董事長劉泰英昨宣布，預計3年內建立1000頭純種源興牛代養體系，未來讓消費者吃得到新牛肉品種。

李登輝晚年致力培育台灣和牛，找到放養擎天崗留存至今的19頭牛群，保種、命名為「源興牛」，在花蓮新光兆豐農場借地培育，前中華開發金控前董事長劉泰英承接他的夢想，成為源興居生技董事長，努力實踐「台灣人吃台灣牛」。

源興居昨在兆豐農場宣布代養計畫記者會，中央畜產會董事長蘇治芬現身支持強調，台灣肉牛年需求高達18萬公噸，但自給率僅4.8%，嚴重依賴進口，存在糧食安全風險。

住在台北的劉泰英儘管已年事已高，但每年都會到花蓮牧場視察至少一、兩次。昨再訪牧場，看到小牛長大了，開心地點點頭說「好快」，也嘆口氣說「跟李總統來過兩次，他（李總統）就生病，沒法再來了。」

劉泰英說，現在雖然養到200隻，但一年產量才50頭，一周不到一頭，飼養量太少，很多餐廳跟他要，但就沒辦法，「等到飼養到千頭以上，才算達到理想」。

源興居總經理鍾迪名說，目前與芸彰牧場、農場晃晃等代養合作，目標一年平均要生300至500頭牛，預計3年後就可達千頭；目前定價會跟美國牛差不多，讓消費者能輕鬆吃到台灣源興牛。