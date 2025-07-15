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台東縣議會秘書長吳慶榮退休 歡送會赫見「抗議」布條

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣議會秘書長吳慶榮今天退休，同仁感念他付出，很多人不捨，印製「抗議啦！您怎麼退休了！」紅布條參加歡送會。圖／台東縣議會提供
台東縣議會秘書長吳慶榮今天退休，同仁感念他付出，很多人不捨，印製「抗議啦！您怎麼退休了！」紅布條參加歡送會。圖／台東縣議會提供

在公職服務40年的台東縣議會秘書長吳慶榮今天退休，縣議會為他舉辦盛大歡送會，同仁感念他的帶領，特別準備歡送布條，上頭寫著「抗議啦！您怎麼退休了！」，令人莞爾一笑，沖淡不少感傷情緒。

吳慶榮家住關山月眉，家中兄弟姊妹共8人，他排行第七。畢業於台東高中與國立中興大學水土保持系，大學畢業後考取公職，歷經台東縣政府建設處與農業處，服務逾26年，最後轉任議會秘書長至退休為止。

議長吳秀華表示，吳秘書長是議會主管所公認的「神隊友」，個性穩健務實，擁有高EQ與圓融的人際關係，總能在關鍵時刻協調溝通，進而化解難題，完美詮釋「與人為善、認真做事」這句話，可供後進效法楷模，真的很捨不得秘書長退休。

吳慶榮笑稱自己是「天公阿仔」，感謝上天厚愛讓他走過許多難關，退休後會善用時間運動養生，也會繼續關心台東家鄉事。

台東縣議會秘書長吳慶榮今天退休，縣府及議會不少相處過的同仁都感到依依不捨。圖／台東縣議會提供
台東縣議會秘書長吳慶榮今天退休，縣府及議會不少相處過的同仁都感到依依不捨。圖／台東縣議會提供
台東縣秘書長吳慶榮（右）今天榮退，議長吳秀華（左）在歡送會上頒發感謝狀。圖／台東縣議會提供
台東縣秘書長吳慶榮（右）今天榮退，議長吳秀華（左）在歡送會上頒發感謝狀。圖／台東縣議會提供

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