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參觀宜蘭金車生態池抓鯊魚背鰭惡搞 縣府要查了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
金車鯊魚生態池可觀察餵食鯊魚，最近卻傳出有人故意抓住鯊魚背鰭取樂，鯊魚驚嚇擺脫，造成水花四濺，誇張行徑全被拍下。圖／翻拍金車生科水產養殖研發中心臉書
金車鯊魚生態池可觀察餵食鯊魚，最近卻傳出有人故意抓住鯊魚背鰭取樂，鯊魚驚嚇擺脫，造成水花四濺，誇張行徑全被拍下。圖／翻拍金車生科水產養殖研發中心臉書

位於宜蘭的金車生技水產中心飼養海洋生物供遊客欣賞，生態池可餵食鯊魚，最近卻傳出有人故意抓住鯊魚背鰭取樂，鯊魚驚嚇擺脫，造成水花四濺。誇張行徑全被拍下，業者痛斥不文明行為，宜蘭動植物防疫所表示，若造成鯊魚傷害，可依違反動保法開罰1萬5千至7萬5千元。

礁溪知名的金車生物科技水產養殖研發中心飼養小丑魚、熱帶魚等海洋生物，生態池提供鯊魚生態解說及餵食體驗，現場貼警語提醒遊客，工作人員也會不定時巡看。

日前卻傳出有一名白衣男子無視警語，故意走靠近水池邊，伸手到水裡用力抓住鯊魚的背鰭，鯊魚飽受驚嚇奮力掙脫，大量水花濺到池外，這名男子才鬆手。

白衣男嬉鬧的誇張行徑無視當場還有其他遊客，讓人看傻眼，有人當下覺得不應該，整個過程也被旁邊遊客拍下爆料，痛批「這樣很好玩嗎？」、「這名男子缺乏公德心，旁邊的親友也不會制止一下」。

業者表示，鯊魚生態池約有20隻鯊魚，總類約4、5種，民眾不應該伸手抓鯊魚鰭，這種行為很不文明，未來會加強宣導，請遊客尊重動物生態保育，觀察這隻鯊魚的背鰭應該沒有受傷，暫不打算提告。

宜蘭縣動植物防疫所提醒民眾，任何人不得惡意或無故搔擾、虐待、傷害動物，若有相關行為致動物受傷，依動保法最高可開罰7萬5千元，呼籲不要有逾越的行為。

金車鯊魚生態池可觀察餵食鯊魚，最近卻傳出有人故意抓住鯊魚背鰭取樂，鯊魚驚嚇擺脫，造成水花四濺，誇張行徑全被拍下。圖／翻拍金車生科水產養殖研發中心臉書
金車鯊魚生態池可觀察餵食鯊魚，最近卻傳出有人故意抓住鯊魚背鰭取樂，鯊魚驚嚇擺脫，造成水花四濺，誇張行徑全被拍下。圖／翻拍金車生科水產養殖研發中心臉書

鯊魚 宜蘭 動物

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