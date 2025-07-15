台東海岸漂流木 16日起開放自由撿拾

農業部林業及自然保育署今天公告，自16日起開放台東海邊漂流木自由撿拾。不論為是否貴重木，只要未經裁切、單支重量50公斤以下，無政府註記或烙印標記的木頭都可撿拾。

林業及自然保育署台東分署公告表示，台東分署自16日起至交通部中央氣象署發布下次陸上颱風警報或豪雨特報（台東縣列入警戒區域）為止，期間開放轄管海岸地區保安林範圍漂流木，民眾可徒手自由撿拾，但不得使用機具裁切。

撿拾期間於台東分署的知本、成功及大武工作站設置臨時林產物檢查站，請民眾配合辦理漂流木登記。

台東分署表示，公告期間，不論是否為貴重木，只要未經裁切，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，無政府註記或烙印標記者，民眾均可自由徒手撿拾，撿拾漂流木若欲加工轉售，或撿拾量體需動用車輛載運時，拾得人要攜帶身分證件到臨時林產物檢查站辦理登記，登記時貴重木採逐支登記，非貴重木採整批重量登記，以取得漂流木合法產權證明。

若民眾撿拾漂流木為自行使用或收藏，則可直接攜回，無須登記；民眾在撿拾漂流木時，若發現有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報台東分署或台東縣政府運回保管，後續將依民法第810條拾得漂流物規定，給予林產物價金1/10做為報酬。