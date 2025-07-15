基隆山海藝術節8/2登場 劇團輪番演出還辦抽獎
基隆山海藝術節將於8月2日登場，市府今年邀請紙風車劇團、十鼓擊樂團等劇團輪番演出，並安排DIY體驗、美食攤位及抽獎，市府邀請民眾一同在山海之間，感受基隆獨特文化魅力。
基隆市政府文化觀光局長江亭玫表示，基隆山海藝術節今年邁入第3屆，今年以「藝童山海YA！」為主題，希望讓更多家庭走出戶外，在暑假期間帶著孩子親近藝術、親近自然，用最輕鬆的方式，感受藝術就在生活中。
文觀局指出，基隆山海藝術節將於8月2日、8月3日先在國門廣場登場，8月9日移師至國立海洋科技博物館碧水巷廣場，8月16日再轉往暖暖碇祥里風雨籃球場。
文觀局表示，今年活動邀請紙風車劇團、十鼓擊樂團、UNI優尼客當代馬戲團、小青蛙劇團、台灣特技團、刺點創作工坊等團隊輪番演出，並結合街頭藝人表演、親子DIY及美食攤位，打造老少咸宜的夏日藝術饗宴。
文觀局表示，今年並規劃抽獎活動，獎項包括3天2夜的郵輪旅行、基隆飯店住宿券、超商電子禮券等，此外，民眾在活動現場打卡，還贈送打卡禮，官方臉書也同步推出線上抽獎，民眾有機會將知名品牌行李箱、藍牙喇叭等實用大獎帶回家。
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