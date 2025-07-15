快訊

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

自喻「小蝦米對抗大鯨魚」 李文宗稱檢察官有集體迷思：認為代表正義

基隆山海藝術節8/2登場 劇團輪番演出還辦抽獎

中央社／ 基隆15日電

基隆山海藝術節將於8月2日登場，市府今年邀請紙風車劇團、十鼓擊樂團等劇團輪番演出，並安排DIY體驗、美食攤位及抽獎，市府邀請民眾一同在山海之間，感受基隆獨特文化魅力。

基隆市政府文化觀光局長江亭玫表示，基隆山海藝術節今年邁入第3屆，今年以「藝童山海YA！」為主題，希望讓更多家庭走出戶外，在暑假期間帶著孩子親近藝術、親近自然，用最輕鬆的方式，感受藝術就在生活中。

文觀局指出，基隆山海藝術節將於8月2日、8月3日先在國門廣場登場，8月9日移師至國立海洋科技博物館碧水巷廣場，8月16日再轉往暖暖碇祥里風雨籃球場。

文觀局表示，今年活動邀請紙風車劇團、十鼓擊樂團、UNI優尼客當代馬戲團、小青蛙劇團、台灣特技團、刺點創作工坊等團隊輪番演出，並結合街頭藝人表演、親子DIY及美食攤位，打造老少咸宜的夏日藝術饗宴。

文觀局表示，今年並規劃抽獎活動，獎項包括3天2夜的郵輪旅行、基隆飯店住宿券、超商電子禮券等，此外，民眾在活動現場打卡，還贈送打卡禮，官方臉書也同步推出線上抽獎，民眾有機會將知名品牌行李箱、藍牙喇叭等實用大獎帶回家。

藝術節 紙風車 基隆

延伸閱讀

基隆市慶安宮20年前赴對岸迎回漳州媽祖 今辦安座典禮感謝媽祖庇佑

8月基隆山海藝術節主題「藝童山海YA！」 現場抽獎3天2夜郵輪之旅

基隆東岸商場地下停車場整建 估11月完工

微風斥資億元整修基隆東岸停車場 停車空間加寬不再卡門

相關新聞

參觀宜蘭金車生態池抓鯊魚背鰭惡搞 縣府要查了

位於宜蘭的金車生技水產中心飼養海洋生物供遊客欣賞，生態池可餵食鯊魚，最近卻傳出有人故意抓住鯊魚背鰭取樂，鯊魚驚嚇擺脫，造...

未正式核定！宜蘭仍要籌編鐵路高架配合款2.4億 喊話中央「加速推動」

縣民關切的宜蘭鐵路高架化建設總經費501.42億，縣府需配合負擔105.72億元，金額龐大恐拖垮財政，去年9月政委陳金德...

好久不見...劉泰英拄拐杖花蓮公開現身 為李登輝圓夢

曾叱吒政商界，人稱「泰公」的中華開發金控前董事長劉泰英，為圓故總統李登輝夢想，在花蓮培育「源興牛」，今天出席在新光兆豐農...

基隆市慶安宮20年前赴對岸迎回漳州媽祖 今辦安座典禮感謝媽祖庇佑

基隆市慶安宮今天舉行「漳州媽祖」安座紀念三獻典禮，基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋分別擔任初獻、亞獻主祭官。邱佩琳代表市長...

8月基隆山海藝術節主題「藝童山海YA！」 現場抽獎3天2夜郵輪之旅

基隆市文化觀光局今天公布2025基隆山海藝術節，8月2、3日先在國門廣場登場，9日移師國立海科館碧水巷廣場，16日再轉往...

「警界郭富城」吳念橋暫別警職服役 感性發聲：聚是緣分 散也是開始

因外型俊朗、氣質出眾而被封為「警界郭富城」的25歲台東員警吳念橋，即將暫別警職，於7月24日前往成功嶺服替代役，展開為期六個月的兵役生涯，預計2026年1月24日退役。消息一出引發眾人關注，他也在個人社群平台Threads感性發聲，感謝這段警界旅程的回憶與成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。