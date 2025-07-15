未正式核定！宜蘭仍要籌編鐵路高架配合款2.4億 喊話中央「加速推動」

縣民關切的宜蘭鐵路高架化建設總經費501.42億，縣府需配合負擔105.72億元，金額龐大恐拖垮財政，去年9月政委陳金德協調把配合款負擔下修到57億元，因未見中央核定下修公文，縣府仍依原方案進行，為了籌編明年用地配合款預算2.4億元，壓力相當大，今天喊話中央盼加速推動。

鐵路高架化範圍從礁溪鄉四城車站南端至冬山排水橋，全長16.1公里，依規劃期程今年底綜合規劃報到行政院核定，鐵道局的綜合規劃報告書去年12月送交通部審查，因改建蘭陽溪鐵路橋等問題，至今已經被退兩次，案子進不了行政院，中央無法正式核定下修配合款。

宜蘭縣務會議今天報告「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，代理縣長林茂盛表示，推動鐵路高架尚需考量縣內另一項重大建設，即北宜高鐵預計民國125年通車，鐵路高架則是124通車，一定要盡速推動，如果鐵路高架進度拖延，屆時兩項建設無法在宜蘭新站共構共站，影響東部鐵路轉乘高鐵。

事實上，去年12月10日交通部召開鐵路高架的綜合規劃報告初審會議，因蘭陽溪橋段出水高度不足1.22公尺，退回鐵道局修正，後來行政院協調這部分問題由台鐵公司支應46.57億元，改建蘭陽溪鐵路橋；今年5月29日鐵道局修改後的綜合規劃報告書報交通部審議，又被退一次。

據了解，政委陳金德去年9月協調把方配合款105.72億元下修至57.83億元，減少大約47.9億元，主要項目是「用地取得與基地費」合計33.79億元由中央負擔；再加上自償性費用14.1億元，施工期間地方政府無須支出。