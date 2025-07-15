快訊

傳賴總統下月訪中南美、過境紐約 陸外交部重話回應了

大型社死現場！壽星變「保鮮膜木乃伊」綁鋼管車遊街 下場慘了

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

聽新聞
0:00 / 0:00

未正式核定！宜蘭仍要籌編鐵路高架配合款2.4億 喊話中央「加速推動」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府尚未收到中央同意下修鐵路高架配合款的正式公文，所以依原來的綜合規劃報告書，縣府會籌編明年2.4億元配合款，盼中央儘速推動建設，減輕縣府財政負擔。圖／縣府提供
宜蘭縣政府尚未收到中央同意下修鐵路高架配合款的正式公文，所以依原來的綜合規劃報告書，縣府會籌編明年2.4億元配合款，盼中央儘速推動建設，減輕縣府財政負擔。圖／縣府提供

縣民關切的宜蘭鐵路高架化建設總經費501.42億，縣府需配合負擔105.72億元，金額龐大恐拖垮財政，去年9月政委陳金德協調把配合款負擔下修到57億元，因未見中央核定下修公文，縣府仍依原方案進行，為了籌編明年用地配合款預算2.4億元，壓力相當大，今天喊話中央盼加速推動。

鐵路高架化範圍從礁溪鄉四城車站南端至冬山排水橋，全長16.1公里，依規劃期程今年底綜合規劃報到行政院核定，鐵道局的綜合規劃報告書去年12月送交通部審查，因改建蘭陽溪鐵路橋等問題，至今已經被退兩次，案子進不了行政院，中央無法正式核定下修配合款。

宜蘭縣務會議今天報告「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，代理縣長林茂盛表示，推動鐵路高架尚需考量縣內另一項重大建設，即北宜高鐵預計民國125年通車，鐵路高架則是124通車，一定要盡速推動，如果鐵路高架進度拖延，屆時兩項建設無法在宜蘭新站共構共站，影響東部鐵路轉乘高鐵。

事實上，去年12月10日交通部召開鐵路高架的綜合規劃報告初審會議，因蘭陽溪橋段出水高度不足1.22公尺，退回鐵道局修正，後來行政院協調這部分問題由台鐵公司支應46.57億元，改建蘭陽溪鐵路橋；今年5月29日鐵道局修改後的綜合規劃報告書報交通部審議，又被退一次。

據了解，政委陳金德去年9月協調把方配合款105.72億元下修至57.83億元，減少大約47.9億元，主要項目是「用地取得與基地費」合計33.79億元由中央負擔；再加上自償性費用14.1億元，施工期間地方政府無須支出。

雖有協調用地費由中央負擔，縣政府最近到底要不要籌編明年2.4億元用地配合款？縣府表示，尚未收到中央同意下修核定公文，所以依照原來的綜合規劃報告書，縣府會籌編2.4億配合款，雖會排擠其他建設預算，但也顯示縣府的決心，盼中央儘速推動建設，減輕縣府財政負擔。

代理縣長林茂盛呼籲中央加速審議鐵路高架化計畫，減輕地方財政負擔，如期實現通車目標。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛呼籲中央加速審議鐵路高架化計畫，減輕地方財政負擔，如期實現通車目標。圖／縣府提供

鐵道 鐵路高架化 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭最強「中菜吃到飽」回歸！坐擁蘭陽百萬美景+暢吃「50up道美饌」只要599 加碼「4人同行1人免費」場次、菜單一次看

全國污水下水道考核評鑑宜蘭「6連霸」連續6年蟬聯分組第一名

暖警屆齡退休…40年捐1400萬 宜蘭澳花所長胡傳明交接清冊竟是這個

基隆捷運高架段細部設計決標 謝國樑：基捷邁出重要一步

相關新聞

未正式核定！宜蘭仍要籌編鐵路高架配合款2.4億 喊話中央「加速推動」

縣民關切的宜蘭鐵路高架化建設總經費501.42億，縣府需配合負擔105.72億元，金額龐大恐拖垮財政，去年9月政委陳金德...

好久不見...劉泰英拄拐杖花蓮公開現身 為李登輝圓夢

曾叱吒政商界，人稱「泰公」的中華開發金控前董事長劉泰英，為圓故總統李登輝夢想，在花蓮培育「源興牛」，今天出席在新光兆豐農...

基隆市慶安宮20年前赴對岸迎回漳州媽祖 今辦安座典禮感謝媽祖庇佑

基隆市慶安宮今天舉行「漳州媽祖」安座紀念三獻典禮，基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋分別擔任初獻、亞獻主祭官。邱佩琳代表市長...

8月基隆山海藝術節主題「藝童山海YA！」 現場抽獎3天2夜郵輪之旅

基隆市文化觀光局今天公布2025基隆山海藝術節，8月2、3日先在國門廣場登場，9日移師國立海科館碧水巷廣場，16日再轉往...

「警界郭富城」吳念橋暫別警職服役 感性發聲：聚是緣分 散也是開始

因外型俊朗、氣質出眾而被封為「警界郭富城」的25歲台東員警吳念橋，即將暫別警職，於7月24日前往成功嶺服替代役，展開為期六個月的兵役生涯，預計2026年1月24日退役。消息一出引發眾人關注，他也在個人社群平台Threads感性發聲，感謝這段警界旅程的回憶與成長。

全國污水下水道考核評鑑宜蘭「6連霸」連續6年蟬聯分組第一名

內政部辦理污水下水道建設計畫考核評鑑，宜蘭縣再創佳績，榮獲分組第一名，蟬聯分組評鑑的6連霸，連續第6年榮獲中央肯定，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。