宜蘭鐵路高架案 縣府擬再編列2.4億元配合款

針對宜蘭鐵路高架案地方配合款，宜蘭縣政府今年已編列5000萬元，現正籌編明年預算，若財政許可，擬以編列2.43億元為上限。代理縣長林茂盛今天說，盼中央專案協助，減輕地方負擔。

宜蘭縣政府指出，宜蘭鐵路高架範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長約16.1公里（含已高架3.7公里），將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站改建為高架，及新增縣政中心1站，工程建造總經費為新台幣501.42億元，目前由交通部辦理綜合規劃及環境影響評估作業，預計124年通車。

宜蘭鐵路高架案地方配合款，在行政院政務委員陳金德協調下，已由105.72億元，下修至57.83億元，縣府原先希望中央全額補助，去年11月鬆口有能力每年編列2億元。

縣府交通處今天在縣務會議報告指出，參照綜合規劃報告分年經費建設經費分攤表，縣府已於今年編列5000萬元，目前正在籌編明年預算，若縣府整體財政方案評估可行，擬以編列2.43億餘元為上限，支應鐵路高架建設經費。

林茂盛表示，鐵路高架為縣民殷切期盼，縣府多次建請交通部加速審議，力拚年底報行政院核定，124年如期通車，並呼籲中央體察宜蘭財政，專案協助減輕地方負擔。