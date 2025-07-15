好久不見...劉泰英拄拐杖花蓮公開現身 為李登輝圓夢

曾叱吒政商界，人稱「泰公」的中華開發金控前董事長劉泰英，為圓故總統李登輝夢想，在花蓮培育「源興牛」，今天出席在新光兆豐農場舉辦的三年代養千頭記者會，儘管已屆90高齡，他拄著拐杖巡視牧場，表示要飼養到千頭以上，才算達成理想。

劉泰英是前中華開發金控前董事長、台灣綜合研究院創辦人。已故的前總統李登輝晚年致力培育台灣和牛，找到放養擎天崗留存至今的19頭牛群，保種、命名為「源興牛」，在花蓮新光兆豐農場借地培育，劉泰英承接他的夢想，成為源興居生技董事長，努力實踐「臺灣人吃臺灣牛」夢想。

源興牛遷移花蓮鳳林至今9年，住在台北的劉泰英儘管年事已高，每年只要時間許可，都會到花蓮牧場視察至少一、兩次。他今天再訪牧場，看到小牛長大了，開心地點點頭說「好快」，也說看到牛會想到李總統，接著嘆口氣說「跟李總統來過兩次，他（李總統）就生病，沒法再來了。」

劉泰英說，養牛很辛苦，牧草也需要進口，這裡環境很好，可惜當初牛源太少，也沒有那麼健康，現在雖然養到200隻，但一年產量才50頭，一個禮拜不到一頭，飼養量太少，很多餐廳跟他要，但就沒辦法。