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基隆市慶安宮20年前赴對岸迎回漳州媽祖 今辦安座典禮感謝媽祖庇佑
基隆市慶安宮今天舉行「漳州媽祖」安座紀念三獻典禮，基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋分別擔任初獻、亞獻主祭官。邱佩琳代表市長謝國樑向天上聖母致敬，感謝媽祖長年庇佑地方安定。
慶安宮又稱「雞籠媽祖宮」，主祀天上聖母湄洲媽，2004年、2005年又先後前往中國大陸，分別迎回泉州媽與漳州媽，象徵漳、泉和解，並成為同時供奉「三媽」的宮廟。
慶安宮今天舉辦漳州媽安座紀念典禮，管委會主委童永主持，遵循古禮舉行初獻、亞獻、終獻儀程，三獻儀式，展現媽祖信仰的文化精神，也體現地方信仰的傳承與族群融合的歷史意義。現場信眾近三百人，展現對媽祖的虔誠敬意，以及基隆在地宗教文化的歷史底蘊與凝聚力。
邱佩琳表示，慶安宮是基隆歷史最悠久的信仰中心之一，見證地方發展超過兩百年。2005年由童永率團赴對岸迎回漳州媽祖，象徵漳泉和解，成為全台唯一三媽同奉的宮廟。
邱佩琳說，基隆是一座充滿歷史記憶與多元文化的城市，市府將持續支持傳統信仰與無形文化資產的保存與發揚，讓世代傳承的精神繼續在基隆落地生根、發光發熱。
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