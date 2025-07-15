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8月基隆山海藝術節主題「藝童山海YA！」 現場抽獎3天2夜郵輪之旅
基隆市文化觀光局今天公布2025基隆山海藝術節，8月2、3日先在國門廣場登場，9日移師國立海科館碧水巷廣場，16日再轉往暖暖碇祥里風雨籃球場，安排節目演出和抽獎活動，邀請民眾在山海之間，感受基隆獨特的文化魅力。
文化觀光局長江亭玫表示，籌辦基隆山海藝術節的用意，是希望把藝術帶進城市生活，讓市民不需要走進展演廳，在日常生活中就能遇見藝術。
山海藝術節今年邁入第3屆，活動主題是「藝童山海YA！」江亭玫說，期待更多家庭一起走到戶外，暑假期間帶著孩子們一起親近藝術、親近自然，透過一場場表演和活動，讓山海之間的基隆成為大家心中，最有溫度、最適合親子同遊的藝術城市。
文化觀光局指出，今年山海藝術節邀請紙風車劇團、十鼓擊樂團、UNI優尼客當代馬戲團、小青蛙劇團、台灣特技團、刺點創作工作坊等深受親子歡迎的團隊輪番演出，並結合街頭藝人展演、親子DIY體驗及美食攤位，打造老少咸宜的夏日藝術饗宴。
今年山海藝術節另有規畫抽獎、打卡等配套活動，讓參與民眾不僅可欣賞演出，還有機會帶走豐富好禮。
現場抽獎獎項包含3天2夜郵輪之旅、基隆飯店住宿券、超商電子禮券等。民眾在活動現場打卡將贈送打卡禮，只要在街頭藝人攤位消費，即贈送限量山海藝術節限定發光溜溜球。官方 Facebook也同步推出線上抽獎，參與民眾將有機會把知名品牌行李箱、藍牙喇叭等實用獎品帶回家。
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