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全國污水下水道考核評鑑宜蘭「6連霸」連續6年蟬聯分組第一名

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全國污水下水道考核評鑑宜蘭縣連續6年蟬聯分組第一名，勇奪6連霸。圖／縣府提供
全國污水下水道考核評鑑宜蘭縣連續6年蟬聯分組第一名，勇奪6連霸。圖／縣府提供

內政部辦理污水下水道建設計畫考核評鑑，宜蘭縣再創佳績，榮獲分組第一名，蟬聯分組評鑑的6連霸，連續第6年榮獲中央肯定，其中下水道設施的營運及管理項目更榮獲全國（不分組）第二名佳績，表現亮眼，今天縣府水資處在縣務會議接受表揚。

內政部國土管理署為督促各縣市政府辦理污水下水道建設，訂有評鑑考核計畫，直轄市政府分為第一組，污水下水道普及率大於15%分為第二組，其餘為第三組，宜蘭縣普及率約35%屬於第二組，同組另有基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、連江縣及金門縣。

針對一整年的污水下水道建設計畫考核評鑑有3個項目，分別是計畫執行及管制、施工品質及管理、設施營運及管理，宜蘭除了榮獲第二組第一名外，在設施營運及管理項目是全國連同直轄市一起下去評比，宜蘭在該項榮獲全國第二名。

代理縣長林茂盛今天表揚水利資源處的努力付出，污水下水道建設是城市進步象徵，縣府積極推動污水下水道建設，嚴格要求工程進度品質，同時也致力提升用戶接管普及率改善排水，依規定維護水資源回收中心及管網系統、逐年汰換水資源回收中心老舊設備提升處理效率、確實打除化糞池等措施，這些都是獲得委員肯定關鍵。

水資處表示，宜蘭目前已有宜蘭、羅東及蘇澳等3個污水下水道系統開辦營運，累計接管用戶超過6萬5000餘戶，縣府也正同步辦理頭城、礁溪、三星及南澳等4個污水下水道系統規劃及檢討作業，積極向中央爭取開辦污水系統，未來所有污水系統陸續營運後，可有效改善環境衛生及提升生活品質。

全國污水下水道考核評鑑宜蘭縣連續6年蟬聯分組第一名，勇奪6連霸。圖／縣府提供
全國污水下水道考核評鑑宜蘭縣連續6年蟬聯分組第一名，勇奪6連霸。圖／縣府提供
全國污水下水道考核評鑑宜蘭縣連續6年蟬聯分組第一名，勇奪6連霸。圖／縣府提供
全國污水下水道考核評鑑宜蘭縣連續6年蟬聯分組第一名，勇奪6連霸。圖／縣府提供
全國污水下水道考核評鑑宜蘭縣連續6年蟬聯分組第一名，勇奪6連霸。圖／縣府提供
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