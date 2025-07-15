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基隆東岸商場地下停車場整建 估11月完工

中央社／ 基隆15日電

基隆東岸商場營運商微風集團，今天啟動地下停車場整建工程，預計11月完工後，停車格將從666格減少至609格，但停車格會比原本稍大，提供民眾更友善、舒適的停車空間。

基隆市長謝國樑今天前往視察，聽取微風集團總經理高銘頂簡報，高銘頂指出，停車場2根柱子間原有4格停車格，部分將減為3格，讓民眾上下車更便利。

謝國樑表示，地下停車場共4層，將以單層施工，其他樓層開放停車方式辦理，預計11月完工，施工期間停車格可能會稍微不足，市府已安排接駁及相關疏導方案，完工後，停車格會比原本稍大，提供民眾更明亮、寬敞和舒適的停車空間。

由於東岸商場原協力廠商主富公司（NET），主張獨資增建商場2樓至4樓而擁有產權，提出確認所有權訴訟，基隆地方法院已在2月間判決駁回，及NET在東岸商場1樓門市須騰空返還市府，NET已對這2案提出上訴，謝國樑說，東岸商場地上樓層部分，待判決定讞後，市府會立即啟動裝修。

基隆市政府交通處表示，市府規劃市區免費接駁車，引導車流至六合、西三等停車場，接駁車每週五至週日運行，時間為上午11時至晚間10時，班距約20分鐘，設有15處停靠站，方便民眾接駁轉乘。

停車格 停車場

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