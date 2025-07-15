「警界郭富城」吳念橋暫別警職服役 感性發聲：聚是緣分 散也是開始

因外型俊朗、氣質出眾而被封為「警界郭富城」的25歲台東員警吳念橋，即將暫別警職，於7月24日前往成功嶺服替代役，展開為期六個月的兵役生涯，預計2026年1月24日退役。消息一出引發眾人關注，他也在個人社群平台Threads感性發聲，感謝這段警界旅程的回憶與成長。

吳念橋今年25歲，身高185公分，為警專112年特考班畢業生，今年初分發至台東縣成功警分局新豐派出所實習，後來轉調至永樂派出所服務。吳念橋因高大俊俏外型爆紅，他在執勤期間成為民眾眼中的焦點，尤其在參與交通安全宣導活動時，總會遇到許多民眾爭相跟他合影留念，發言內容也特別受關注。

然而，尚未履行兵役義務的他，將於本月下旬暫別警職，前往成功嶺服替代役。他發文表示，「再會了！充滿一切回憶的成功鎮。人說，這輩子最大的幸運應該不是擁有了多大的財富。而是當你選擇一項職業時，有著許多人能帶著你打破固有的思維，提升了認知，走往更不一樣的境界」。他也補充，「聚是緣分，散也是開始；就讓我們以微笑面對新的旅途」。