暖警40年捐1400萬消息曝光 電話湧爆澳花所...還有人要幫他找老婆
宜蘭澳花派出所所長胡傳明多年來捐款濟弱1400萬元，愛心感人，消息曝光後，這兩天大量電話湧入派出所，很多團體表示要捐善款、警政署也要表揚他，更有人想幫未婚的他找老婆。胡傳明屆齡退休服務到今天，他婉謝所有表揚與餞行，也無結婚打算，選擇繼續走在行善的大愛之路。
來自台東的胡傳明從警校畢業後就分發到宜蘭，從警40年沒離開過蘇澳分局，對於宜蘭這片土地人事物，他有著深厚情感，今天辦理離職手續時，依依不捨向同事朋友辭行。他表示，少小離家，如今返鄉已屆60歲，回台東後務農耕種，想過自己的生活。
出身基督教家庭的胡傳明，從小受家人影響，看到窮苦人家產生惻隱之心，覺得有能力就幫忙。從警薪水穩定，他省吃儉用，把大部分薪水拿去行善助弱，累計40年來捐出1400萬元，未婚的他更把癌逝居民留下的4個小孩，視為己出，照顧他們成家立業。
胡傳明的暖心故事不勝枚舉，尤其有些沒有低收入戶補助的邊緣戶，貧病無助，申請不到政府奧援，他常自掏腰包幫對方度過難關，善行多年，感動部分慈善團體也加入捐資行列。
「這麼好的人就要退休了」，行善助人及退休消息傳出後，居民不捨淚眼送別，警政署看到新聞報導要來表揚他，胡傳明婉謝所有表揚及宴請餞行，只想低調告別宜蘭。
這兩天派出所湧入大量電話，副所長松曉成說，值班2小時就接到10幾通電話，一整天下來至少數十通，還有些電話是佔線打不進來的，來電者多是企業或團體想轉交捐助，所長會整理一份「捐助者與受助者」名冊，交接傳愛給下屆所長。
「他就像我們的爸爸」，同事說，位處偏鄉的澳花派出所同事共7人，所長經常買東西請他們吃飯，所長廚藝很好，也常下廚煮飯菜給大家吃，叮嚀照顧他們，是一位很nice的好長官。
如此優質暖警，有人表示想幫他找老婆。據了解，胡傳明30幾歲時結交一位感情不錯女友，但因對方家人反對而無法續緣，多年來也有人介紹，甚至有女方主動追求，但胡傳明覺得一個人自在，不論為民服務或捐款行善，自己放手去做些有意義的事，「大愛與小愛之間，他選擇了大愛助人」。
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