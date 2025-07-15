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微風斥資億元整修基隆東岸停車場 停車空間加寬不再卡門

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
微風集團斥資整修基隆東岸廣場地下停車場，基隆市長謝國樑（右二）今天說，地上建物部分要等所有權官司勝訴定讞再施作 。記者邱瑞杰／攝影
微風集團斥資整修基隆東岸廣場地下停車場，基隆市長謝國樑（右二）今天說，地上建物部分要等所有權官司勝訴定讞再施作 。記者邱瑞杰／攝影

基隆東岸廣場地下停車場環境不良，停車位偏小，微風集團斥資億元改善，兩根柱子間部分原設4格，減為3格，讓民眾停車和上下車更便利。基隆市長謝國樑今天表示，逐層施工期間會影響停車，請民眾見諒。地上建物部分，要等所有權勝訴才裝修，再以嶄新風貌呈現。

謝國樑上任後重新辦理東岸廣場（地下停車場、地上商場）招商，微風集團出線。原營運業者大日公司的協力廠商主富公司（NET），原本有意入主，失利後主張擁有地上2至4樓建物產權，和市府對簿公堂。一審市府勝訴，NET不服並上訴。市府另訴請NET返還1樓門市勝訴，NET也提出上訴。

謝國樑今到東岸廣場了解地下停車場整修工程進度，聽取微風集團僑漢公司總經理高銘頂簡報。謝說，地下共4層的停車場將逐層施工，除了解決漏水的困擾，也會改善通風、照明，讓環境更舒適，預計11月中完工。

東岸地下停車場目前共設666個汽車停車位，部分兩根柱子間因畫設4個停車格，停滿後兩車間距小，讓民眾很難上下車。高銘頂表示，已全面檢視停車場空間，部分會改畫成3個停車格，方便民眾使用，但停車位將減少57格，只有609格。

東岸地下停車場假日常停滿車，逐層施工期間停車位減少四分之一，排隊等候進場時間會更長。市府交通處規畫引導民眾改停西三、六合停車場，並在周五至周日上午11時至晚上10時，在兩地間提供經過市中心的接駁車服務，約20分鐘發一班車。

謝國樑說，停車場整修完成後，可提供民眾比較明亮、寬敞跟舒適的停車空間。分層整修期間，因停車位減少，周轉率會會比較低，請民眾配合轉運跟疏導方案。以前他也曾開車帶女兒小愛出門，把車停在東岸地下停車場，也覺得停車空間比較狹小。修繕完成後，停車空間會略略大一點點，較符合民眾需求。

市府辦理東岸廣場招商，要求營運業者出資整修。謝國樑表示，目前地上跟地下拆開處理，地下停車場沒有官司在進行，所以先動工。地上部分要等相關民事訴訟終審定讞，市府勝訴後就會即刻進行，請市民再稍微忍耐一下，再過一陣子就會有嶄新的東岸廣場服務市民及觀光朋友。

微風集團斥資整修基隆東岸廣場地下停車場，基隆市長謝國樑（右一）今天前往現場，聽取微風集團僑漢公司總經理高銘頂（左一）簡報。記者邱瑞杰／攝影
微風集團斥資整修基隆東岸廣場地下停車場，基隆市長謝國樑（右一）今天前往現場，聽取微風集團僑漢公司總經理高銘頂（左一）簡報。記者邱瑞杰／攝影
基隆東岸廣場地下停車場環境不良，停車位偏小，微風集團斥資億元改善，預計11月中完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆東岸廣場地下停車場環境不良，停車位偏小，微風集團斥資億元改善，預計11月中完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆東岸廣場地下停車場停車位偏小，微風集團斥資億元改善，部分柱子間的停車格，將從4格減為3格，方便民眾使用。記者邱瑞杰／攝影
基隆東岸廣場地下停車場停車位偏小，微風集團斥資億元改善，部分柱子間的停車格，將從4格減為3格，方便民眾使用。記者邱瑞杰／攝影
微風集團斥資整修基隆東岸廣場地下停車場，基隆市長謝國樑（前右）今天前往現場，聽取微風集團僑漢公司總經理高銘頂（前左）簡報。記者邱瑞杰／攝影
微風集團斥資整修基隆東岸廣場地下停車場，基隆市長謝國樑（前右）今天前往現場，聽取微風集團僑漢公司總經理高銘頂（前左）簡報。記者邱瑞杰／攝影

車位 謝國樑 停車場

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