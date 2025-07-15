羅東自建幼幼專班 融合大自然 預計9月招生

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園「幼幼專班」完工，是首座公所自建招收2至3歲的幼兒園地，強調與大自然互動生活學習，孩子進校門就能看到光影投射的微笑校徽，有多處巧思亮點。

多數幼幼專班都是以舊校舍或現有建築整修，羅東鎮公所爭取中央補助及地方經費近9千萬元，經歷1年4個月工期，8間教室可收128名學生，預計9月招生。

鎮長吳秋齡是老師出身，重視空間設計融合大自然美感教育，認為最好的學習就是從生活出發，建物巧妙運用光元素，讓孩子感受光影流動與晨昏四季。

進入校門遮雨棚廣場以光影投射「微笑校徽」，幼兒上學時看到校徽投影在門口，放學時投影在車道上；室內長廊與教室均有天井，孩子可透過天井看天空，觀察太陽光源的日升與日落變化流轉。鎮公所也保留宜蘭常見的落羽松、黑板樹，孩子可走上2樓觸摸大樹。

園區導入無障礙及通用設計概念，為體貼家長接送，人車分流空間寬敞，設有環狀接送動線。