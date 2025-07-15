快訊

「非常不爽俄國」 川普揚言50天內沒達成協議 將對俄課徵100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

羅東自建幼幼專班 融合大自然 預計9月招生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
遮雨棚圓洞鑲嵌彩色玻璃，幼兒上學可看到「微笑校徽」投影在門口，放學投影在車道，感受大自然變化。圖／民眾提供
遮雨棚圓洞鑲嵌彩色玻璃，幼兒上學可看到「微笑校徽」投影在門口，放學投影在車道，感受大自然變化。圖／民眾提供

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園「幼幼專班」完工，是首座公所自建招收2至3歲的幼兒園地，強調與大自然互動生活學習，孩子進校門就能看到光影投射的微笑校徽，有多處巧思亮點。

多數幼幼專班都是以舊校舍或現有建築整修，羅東鎮公所爭取中央補助及地方經費近9千萬元，經歷1年4個月工期，8間教室可收128名學生，預計9月招生。

鎮長吳秋齡是老師出身，重視空間設計融合大自然美感教育，認為最好的學習就是從生活出發，建物巧妙運用光元素，讓孩子感受光影流動與晨昏四季。

進入校門遮雨棚廣場以光影投射「微笑校徽」，幼兒上學時看到校徽投影在門口，放學時投影在車道上；室內長廊與教室均有天井，孩子可透過天井看天空，觀察太陽光源的日升與日落變化流轉。鎮公所也保留宜蘭常見的落羽松、黑板樹，孩子可走上2樓觸摸大樹。

園區導入無障礙及通用設計概念，為體貼家長接送，人車分流空間寬敞，設有環狀接送動線。

延伸閱讀

屏東夏日狂歡祭升級 超級遊樂園有「會下雪的冰宮城堡」

優化新貨運園區效率 桃機舉辦首場座談推動跨單位共同作業規範

宜蘭首座羅東「幼幼專班」讓孩子看天空摸樹感受光影 巧思獲肯定

「0056不夠用？」00919配息入帳…真星華：國際大廠00924新同學登場！

相關新聞

宜蘭人工開單路邊停車改為智慧車格共189席 變更路段看這裡

宜蘭縣路邊智慧車格已經設置使用共311席，縣府為簡化民眾繳費程序，提高停車效率，將針對宜蘭市及羅東鎮部分原本人工開單停車...

親屬托育加碼補助 基市8月上路 民代建議培訓

基隆跟進北市，親屬托育給加碼補助政策下月將上路，0至2歲幼童若交給有托育人員結業證書的三親等內親屬照顧，補助父母每月20...

基隆夜間臨托幫帶娃 5月至今收26人次

育兒夫妻遇突發事件，若身旁沒隊友可幫忙，往往須求助臨時托育資源。基隆近期開辦定點夜間臨托，5月試辦以來收托26人次；新北...

羅東自建幼幼專班 融合大自然 預計9月招生

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園「幼幼專班」完工，是首座公所自建招收2至3歲的幼兒園地，強調與大自然互動生活學習，孩子進校門就能看到...

池上衛生所 規畫高齡照護

台東縣池上鄉衛生所使用40年，建物老舊且空間不足，縣府爭取及投入1億1350萬元辦理遷建，歷時2年昨落成啟用，嶄新建物宛...

台東池上衛生所完工 可結合長照規畵高齡友善照護園區

台東池上衛生所啟用40年，建物老舊且空間不足，縣府爭取及投入1億1350萬元辦理遷建，歷時2年今天落成啟用，嶄新建物宛如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。