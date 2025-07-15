基隆夜間臨托幫帶娃 5月至今收26人次

育兒夫妻遇突發事件，若身旁沒隊友可幫忙，往往須求助臨時托育資源。基隆近期開辦定點夜間臨托，5月試辦以來收托26人次；新北、台北定點臨托走向社區化服務，若有夜間臨托需求，由居家托育中心媒合有證照的居家保母幫忙。

基隆市府去年底全市7個行政區成立日間定點臨托目標達陣，考量部分家長夜間可能面臨突發情況，也有臨托需求，今年5月在信義公共托育家園試辦夜間定點臨托服務，上限8人，晚間7時至深夜11時收費400元，晚間11時至翌日上午7時收費600元。

基隆市兒少處長林麗蟬說，試辦至今收托26人次，原因包含有家長因長輩住院、臨時加班任務，或在結婚紀念日想獨處過節等。一名使用過夜間臨托服務的家長說，親友不在身旁，夜間臨托是可以信任的選項，收費也合理。

信義公共托育家園負責人陳淑姿說，機構式臨托服務，不是家長把小孩送來由托育人員「幫你哄一哄」而已。有些家長會事先來看一看，減低擔憂和增加信任感。家園裡安排的活動多，玩具也豐富，有助降低分離焦慮，常見2、3歲小孩玩得很開心，臨托照顧品質不錯。

新北市社會局兒童托育科長陳麗雲說，新北定點日間臨托服務運作多年，若民眾有夜間臨托需求，居家托育中心會媒合有證照的居家保母幫忙，促成雙方聯繫，也會需要做收托回報並建議簽約。

新北、台北社會局都說，夜間臨托執行難度滿高，須謹慎處理，有夜間臨托需求的家長還是小眾。

對基隆開辦夜間臨托措施，台東大學幼兒教育系副教授施淑娟說，政策立意良善，但夜間臨托對照顧者、孩童都是考驗，建議是有不得已情況才求助臨托，家長不能抱持著花點錢把照顧責任交出去的心態，否則對孩子、對親子關係不是好事。