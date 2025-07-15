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親屬托育加碼補助 基市8月上路 民代建議培訓

聯合報／ 記者邱瑞杰洪子凱／連線報導

基隆跟進北市，親屬托育給加碼補助政策下月將上路，0至2歲幼童若交給有托育人員結業證書的三親等內親屬照顧，補助父母每月2000元至3000元；未滿3歲幼童且有發展遲緩等條件，額外再給2000元。民代建議，托育課程應加開、調整費用才能鼓勵參與，避免補助看得到、吃不到。

北市親屬托育加碼補助從2018年8月上路，三親等內家人只要完成保母訓練、取得結業證書，家長可向社會局申請每月2000至5000元補助，今年共有2400件領取補助。

基市府表示，親屬間彼此生活習慣更容易理解，溝通也順暢，加碼補助用意在鼓勵親屬托育，也能解決目前在家自行照顧，或送托未與政府簽約保母、托嬰中心的幼兒，家長只能申請每月5000元育兒津貼，相較送托公共化托育或準公共托育服務的幼兒，家長可領1萬3000元補助之間的差距。

議員何淑萍認為，生育、養育、教育是環環相扣課題，支持市府推親屬托育加碼補助，肯定市府設身處地為照顧者及被照顧者設想，也鼓勵年輕夫妻想生、敢生、多生。

議員張顥瀚說，親屬托育補助加碼對隔代教養家庭來說，是立意良善的政策。公托、準公托名額有限，親屬托育是讓家長放心的照顧模式，目前托育人員受訓課程通常一年辦一次，報名費用8600元，會讓有需求的民眾，考量時間、金錢等因素較難參與，市府應研議加開課程、調整費用等配套措施。

吳姓家長說，政府補助當然愈多愈好，他小孩是父母幫忙帶，比較讓人安心。帶孩子很辛苦，加碼補助可鼓勵照顧者接受托育培訓，家庭多一筆收入，也能提升照顧品質。

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