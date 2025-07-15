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池上衛生所 規畫高齡照護

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣池上衛生所是一棟白色2層樓建物，空間比傳統衛生所寬敞許多。圖／台東縣府提供
台東縣池上衛生所是一棟白色2層樓建物，空間比傳統衛生所寬敞許多。圖／台東縣府提供

台東縣池上鄉衛生所使用40年，建物老舊且空間不足，縣府爭取及投入1億1350萬元辦理遷建，歷時2年昨落成啟用，嶄新建物宛如獨棟別墅，寬敞又通風。縣長饒慶鈴說，導入「防疫建築」，可結合鄰近社區長照據點，營造高齡友善的醫療照護園區。

縣長饒慶鈴昨與鄉親齊聚池上衛生所，見證池上鄉醫療環境升級。新衛生所是2層樓建物，1樓是醫療照護，2樓規畫行政辦公室與國民營養室，有寬敞走廊、大片落地窗，更保留多株既有喬木，兼具綠建築美學與實用機能；樓地板面積436坪，新址比舊址寬敞3倍多。

衛生局長孫國平說，新衛生所硬體升級，提供遠距視訊診療，因鄰近池上長照據點有福館，未來可結合資源，打造高齡友善醫療照護園區，發揮整合性健康服務。

饒慶鈴表示，台東幅員遼闊、人口密集度低且高齡化，基層衛生所對居民健康很重要，她上任後將「改善衛生所醫療照護環境、補實醫師人力、提升醫療可近性及服務品質」列為施政重點，池上鄉衛生所完工，縮短城鄉醫療差距跨出重要一步。

台東縣府6年來投入逾5億元整建或新建衛生所，陸續完成大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心、長濱鄉衛生所、成功鎮衛生所及池上鄉衛生所等工程。

長照 衛生所 台東

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