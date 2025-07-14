基隆推巴士導覽劇場 引領體驗鷄籠中元祭文化

鷄籠中元祭今年邁入第171年，基隆市政府推出限定巴士導覽劇場，帶領觀眾到望海巷等信仰場域，由演員在現地演出放水燈等戲碼，引領觀眾體驗中元祭文化。

基隆市文化觀光局長江亭玫今天表示，「走境171─巴士導覽劇場」，由劇場團隊協作打造，觀眾將搭乘專屬劇場巴士，行經鷄籠中元祭包含老大公廟、主普壇、望海巷等重要場域，每站都搭配演員在現地演出，並安排導覽介紹，引領觀眾體驗中元祭文化。

文觀局指出，巴士導覽劇場將於8月30日、8月31日，及9月6日、9月7日登場，上午及下午各1場次，每場次活動全程約2.5小時，即日起開始售票，票價每人新台幣300元，每場次限額15人，詳細資訊可上「走境171─巴士導覽劇場」網站查詢。