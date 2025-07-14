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宜蘭人工開單路邊停車改為智慧車格共189席 變更路段看這裡
宜蘭縣路邊智慧車格已經設置使用共311席，縣府為簡化民眾繳費程序，提高停車效率，將針對宜蘭市及羅東鎮部分原本人工開單停車的路段，改為智慧停車格；駕駛開車離去前，只要到緊鄰繳費機查詢停車費或QRcode線上支付平台，即可繳費。
縣政府交通處今天宣布，宜蘭市宜興路一、二段、民權路一段、崇聖街及羅東鎮倉前路、公正路、清潭路原本採人工開單，自7月26日起將改採智慧開單，增加189席智慧車格。
停車收費時間為每天上午8時至晚間22時，停車未逾10分鐘免予收費；逾10分鐘，未逾半小時收費15元；逾半小時部分，每半小時收費15元，未滿半小時者，以半小時計。
交通處說，智慧停車管理設備透過在席偵測、車牌辨識、無紙化開單技術，智慧停車有多種支付方式，可利用電子票證（悠遊卡、一卡通、icash）、信用卡（Apple pay、Googlepay、Samsung pay）、第三方電子支付（Line Pay、全支付、台灣pay、悠遊付）方式繳費，或隔天前往四大超商查詢繳費。
縣政府今年也與行動支付（icash pay、Pi錢包、一卡通MONEY、停車大聲公、全支付、悠遊付、街口支付、歐付寶、橘子支付）或電信業者（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及ETC遠通電收）合作，民眾可透過與上述業者綁定後支付。
此外，現行路邊智慧停車路段路側自動繳費機，這次全面更新為觸控式螢幕設施，以一致性操作介面，提升系統查詢繳費便利性。
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