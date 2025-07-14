台東池上衛生所完工 可結合長照規畵高齡友善照護園區

台東池上衛生所啟用40年，建物老舊且空間不足，縣府爭取及投入1億1350萬元辦理遷建，歷時2年今天落成啟用，嶄新建物宛如獨棟別墅，寬敞又通風。縣長饒慶鈴說，導入「防疫建築」概念，可結合鄰近的社區長照據點，營造高齡友善的醫療照護園區。

今早縣長饒慶鈴與在地鄉親齊聚池上衛生所，一同見證池上鄉醫療環境的重要升級。新衛生所是2層樓建物，1樓是醫療照護空間，2樓則規畵行政辦公室與國民營養室，不僅擁有寬敞走廊、大片落地窗，更保留多株既有喬木，兼具綠建築美學與實用機能；總樓地板面積436坪，新址比舊址寬敞3倍之多。

衛生局長孫國平說明，新衛生所硬體升級，提供遠距視訊診療服務，因鄰近池上長照據點有福館，未來可結合兩者資源，打造高齡友善醫療照護園區，發揮整合性健康服務。

饒慶鈴指出，台東幅員遼闊、人口密集度低且高齡化，基層衛生所對居民健康很重要，她上任後將「改善衛生所醫療照護環境、補實醫師人力、提升醫療可近性及服務品質」列為施政重點，池上衛生所完工後，縮短城鄉醫療差距跨出重要一步。