台鋼雄鷹台東主場4賽事 回饋縣民票7月27日起免費索取

中華職棒進入下半季賽事，台東縣政府爭取台鋼雄鷹球團4場主場賽事，將在台東棒球村第一棒球場登場，迎戰富邦悍將及味全龍隊，提供台東民眾的回饋票27日起開放免費索取。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣政府爭取台鋼雄鷹球團4場主場賽事，將於8月5日至6日及8月19日至20日在台東棒球村第一棒球場登場，分別迎戰富邦悍將及味全龍隊，縣長饒慶鈴感謝台鋼雄鷹球團提供縣民回饋票券，縣政府並將於27日上午11時至28日下午4時開放線上索取。

台東縣政府表示，身分證字號V或設籍台東縣民眾皆可免費登記索取兌換序號，每組身分證字號限登記1場次，每場可索取2張票券，數量有限，索完為止。

台東縣政府教育處表示，台鋼雄鷹球團此次共提供每日2000張、4場合計8000張內野票券，縣政府將優先保留部分票券供縣內基層棒球隊師生使用，餘額全數回饋給縣民索取，期盼真正支持棒球的鄉親朋友都能共襄盛舉、共享國內最高等級棒球賽事。

索票日民眾可上網選擇比賽日期場次並填寫個人資料，登錄成功後將獲得1組兌換序號，民眾可截圖、拍照或抄錄，並於比賽當日下午2時起，憑序號及身分證明文件至第一棒球場兌換票券。