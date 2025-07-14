快訊

慟！《無人知曉》31歲女星姜瑞夏癌逝 弟弟悲慟發文「來世換我照顧妳」

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

台鋼雄鷹台東主場4賽事 回饋縣民票7月27日起免費索取

中央社／ 台東縣14日電

中華職棒進入下半季賽事，台東縣政府爭取台鋼雄鷹球團4場主場賽事，將在台東棒球村第一棒球場登場，迎戰富邦悍將及味全龍隊，提供台東民眾的回饋票27日起開放免費索取。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣政府爭取台鋼雄鷹球團4場主場賽事，將於8月5日至6日及8月19日至20日在台東棒球村第一棒球場登場，分別迎戰富邦悍將及味全龍隊，縣長饒慶鈴感謝台鋼雄鷹球團提供縣民回饋票券，縣政府並將於27日上午11時至28日下午4時開放線上索取。

台東縣政府表示，身分證字號V或設籍台東縣民眾皆可免費登記索取兌換序號，每組身分證字號限登記1場次，每場可索取2張票券，數量有限，索完為止。

台東縣政府教育處表示，台鋼雄鷹球團此次共提供每日2000張、4場合計8000張內野票券，縣政府將優先保留部分票券供縣內基層棒球隊師生使用，餘額全數回饋給縣民索取，期盼真正支持棒球的鄉親朋友都能共襄盛舉、共享國內最高等級棒球賽事。

索票日民眾可上網選擇比賽日期場次並填寫個人資料，登錄成功後將獲得1組兌換序號，民眾可截圖、拍照或抄錄，並於比賽當日下午2時起，憑序號及身分證明文件至第一棒球場兌換票券。

身分證 棒球場 台東

延伸閱讀

中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

饒慶鈴感念高雄昔日相挺 今支援人力赴嘉義協助復原

台東回報2016伸援情誼 饒慶鈴指示助嘉義市風災復原

朱立倫陪立委黃建賓掃街 饒慶鈴心疼「阿賓這一年老好多」

相關新聞

宜蘭童玩節主題日邀「利澤國際偶戲藝術村」移動劇場近距離互動

宜蘭國際童玩藝術節「主題日」系列活動，7月16日下午邀請利澤國際偶戲藝術村「移動劇場」行動偶車進駐園區，帶來兩場偶戲表演...

反罷免旗幟綁在測速照相機桿旁 花蓮警方請環保局拆除

國民黨花蓮縣黨部近日懸掛反罷免旗幟，卻有民眾投訴指出，很多旗子綁在反光標誌上，若旗幟倒下可能會擋住反光標牌，甚至懸掛在台...

基市8月加碼補助親屬托育 議員建議加開培訓課免看得到吃不到

基隆市政府鼓勵親屬參與托育，0至2歲幼童若由擁有托育人員結業證書等以上條件的三等親屬照顧，今年8月起補助父母每月2000...

基市開辦夜間臨托服務 學者提醒注意風險

基隆市今年開辦幼童夜間定點臨時托育服務，讓遇到突發狀況的家長有專業依靠。托育人員以1比2比例照顧幼童，家長也安心。新北市...

花蓮知卡宣親水公園才開幕 水池底部「落漆」縣府急重漆

花蓮知卡宣綠森林親水公園12日正式開放，不少家長帶著孩子前往玩水，但有民眾發文指出，園區水池才剛啟用，底部保護漆出現大面...

暖警屆齡退休…40年捐1400萬 宜蘭澳花所長胡傳明交接清冊竟是這個

來自台東的胡傳明從警校畢業後就分發到宜蘭，從警40年沒離開過蘇澳警分局，充滿愛心的他把大部分薪水都拿去行善助弱，累計捐出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。