宜蘭童玩節主題日邀「利澤國際偶戲藝術村」移動劇場近距離互動

宜蘭國際童玩藝術節「主題日」系列活動，7月16日下午邀請利澤國際偶戲藝術村「移動劇場」行動偶車進駐園區，帶來兩場偶戲表演，不但可以近距離看偶戲，還能親手操作戲偶，體驗偶戲藝術的奇幻魅力。

位於宜蘭五結鄉的利澤國際偶戲藝術村，利用老穀倉活化而成，是全台第一座以當代偶戲為核心特色的藝術園區；利澤國際偶戲藝術村「移動劇場」行動偶車是一輛偶戲移動式舞台，具有小型劇場功能，靈活進駐各公共空間，提供開放性結合親近性、沉浸感的戲偶體驗。

「移動劇場」行動偶車7月16日將開進2025宜蘭國際童玩藝術節現場，下午2點至2點30分、3點至3點30分在寰宇廣場帶來兩場精彩的《創意互動偶劇場》。

周浚鵬、李豐丞兩位操偶師除了介紹行動偶戲車，還上演生動有趣味的偶戲，同時透過偶車展現不同類型的偶戲與表演技巧，讓觀眾認識當代偶戲不同形式、材質與風格，遊客有機會在操偶師引導下，親自體驗操偶的樂趣與創造力。

宜蘭童玩節除了有水陸空酷炫好玩的遊戲設施外，還有民俗團隊表演，國際亮點來自日本豪斯登堡TenKo天鼓團演出至7月15日，7月16日至26日韓國Yusangtong Project環境計畫（UST Project）帶來聲音馬戲團表演；童樂互動秀7月14日至20日分別有九天民俗技藝團和變形金剛，大黃蜂表演。活動資訊官網https://www.yicfff.tw/。