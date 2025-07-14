反罷免旗幟綁在測速照相機桿旁 花蓮警方請環保局拆除
國民黨花蓮縣黨部近日懸掛反罷免旗幟，卻有民眾投訴指出，很多旗子綁在反光標誌上，若旗幟倒下可能會擋住反光標牌，甚至懸掛在台11線豐濱段的測速桿旁。警方表示，測速照相桿附近不能懸掛旗幟等妨礙運作，已轉知縣環保局通知當事人拆除。
民進黨籍縣議員張美慧指出，接獲縣民反映，台11線30公里至50公里豐濱鄉段測速照相機及重要道路路口，到處都有反罷免的旗幟，干擾駕駛人視線，影響行車安全，甚至阻擋測速照相機，妨礙政府執法。
無黨籍楊華美表示，傅崐萁陣營自前兩日起，在多處電桿、路樹上懸掛反罷旗幟，影響交通安全並破壞公共設施，且旗幟遮擋反光條與測速照相設備，影響駕駛視線，增加交通事故風險，已對用路人安全構成威脅。
花蓮縣警局表示，依規定不得掛在測速照相機旁邊，以免妨礙運作，近日陸續接獲相關投訴後，已請花蓮縣環保局通知當事人協助拆除。
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