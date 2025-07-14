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基市8月加碼補助親屬托育 議員建議加開培訓課免看得到吃不到

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／基隆即時報導
基隆市政府8月起提供三等親屬托育加碼補助，鼓勵親屬參與托育，並縮短與育兒津貼與托育補間金額的差距。圖／基市府提供
基隆市政府8月起提供三等親屬托育加碼補助，鼓勵親屬參與托育，並縮短與育兒津貼與托育補間金額的差距。圖／基市府提供

基隆市政府鼓勵親屬參與托育，0至2歲幼童若由擁有托育人員結業證書等以上條件的三等親屬照顧，今年8月起補助父母每月2000元至3000元；未滿3歲幼童且有發展遲緩等條件，額外再提供每月2000元補助。

基市府表示，親屬間彼此生活習慣更容易理解，溝通也更為順暢，加碼助的用意在鼓勵親屬托育，同時也能解決目前在家自行照顧，或送托未與政府簽約保母、托嬰中心的幼兒，家長只能申請每月5000元育兒津貼，相較送托公共化托育或準公共托育服務的幼兒，家長可領1萬3000元托育補助之間的差距。

下月上路的加碼補助方案，內容包括0至2歲幼童若由祖父母、姑姑、阿姨等三等親屬照顧，該親屬擁有托育人員結業證書，每月補助父母2000元，若具備托育人員相關科系學歷，或持有保母技術士證、托育人員技術士證，每月補助3000元。設籍基隆未滿3歲幼童，且有發展遲緩、身心障礙、特殊境遇、脆弱家庭等條件，市府每月額外提供2000元補助。

國民黨市議員何淑萍說，傳統上家中有新生命誕生是非常喜悅的，但生育、養育、教育是環環相扣的課題，家長要煞費苦心。她支持市府推動親屬托育加碼補助，並肯定市府設身處地為照顧者及被照顧者設想。

何淑萍表示，現代幾乎都是雙薪家庭，委託專業保母固然是好的選擇，但不可諱言也是一筆龐大的開支，如果能由親屬來照顧，並且給予一定金額的補助，當然是更好的選擇。市府看到問題，並能透過政策介入協助處理，相信有助讓更多年輕夫妻想生、敢生，多生，對於解決少子化問題，無疑是打了一劑強心針。

民進黨市議員張顥瀚認為，親屬托育補助加碼對許多隔代教養的家庭來說，是一件利益良善的政策。基隆公拖、準公托名額有限的狀況下，親屬托育是讓家長最放心的照顧模式。只是市府除了提高補助，也應該檢討如何鼓勵更多民眾參與的機制，否則這些補助只會看得到，吃不到。

張顥瀚舉例，目前托育人員的受訓課程，據了解市府每年僅會舉辦一次，時間是每年3月間，報名費用高達8600元，可能會讓許多有需求的民眾，因為時間、金錢的關係較難參與，市府應研議加開課程、調整費用等配套措施。

吳姓家長說，政府補助當然是越多越好，他的小孩是父母幫忙帶，比較讓人安心。帶小孩很辛苦，加碼補助可以鼓照顧者接受托育培訓，家庭既多一筆收入，也對提升照顧品質也有幫助。

父母 托育 基隆

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