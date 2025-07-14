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基市開辦夜間臨托服務 學者提醒注意風險

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府在信義公共托育家園開辦幼童夜間臨托服務，讓遇到突發狀況的家長有專業依靠。圖／基市府提供
基隆市政府在信義公共托育家園開辦幼童夜間臨托服務，讓遇到突發狀況的家長有專業依靠。圖／基市府提供

基隆市今年開辦幼童夜間定點臨時托育服務，讓遇到突發狀況的家長有專業依靠。托育人員以1比2比例照顧幼童，家長也安心。新北市目前開辦21處定點臨托服務，若因家人住院或工作等因素有夜托需求，會媒合家長托給熟識保母，或曾互動過的居家托育人員協助，避免紛爭及風險。

基市府去年12月完成全市7個行政區，都成立日間定點臨時托育服務據點，考量部分家長夜間可能面臨突發情況，也有臨托需求，因此在今年5月在信義公共托育家園，試辦夜間定點臨托服務，上限8人，晚間7時到11時收費400元，晚間11時至上午7時收費600元

基隆市兒童暨少年事務處長林麗蟬說，試辦至今陸續收托20人次，原因是家長有長輩住院，或在結婚紀念日想獨處過節。夜間臨托相關追加預算已獲議會通過，今年8月正式上路，希望有助減輕家長的育兒負擔，為家庭提供更好的支持。

新北市社會局兒童托育科長陳麗雲說，新北定點臨托服務已運作多年，若民眾有夜間臨托需求，居家托育中心會媒合有證照的居家保母幫忙，促成雙方聯繫，也會需要做收托回報並建議簽約。

陳麗雲說，夜間臨托的難度、考驗滿大，必須謹慎處理，目前有夜間臨托需求的家長還是小眾，大多是遇家人住院或工作因素，媒合時，也大多會送托給熟識的保母，或交給曾互動過的居家托育人員協助夜托，以避免紛爭及風險。

對基隆等地陸續開辦夜間臨托措施，台東大學幼兒教育系副教授施淑娟持保留態度。她認為夜間臨托對照顧者、對孩童都是一種風險與考驗，除非有很不得已因素，否則盡量別讓年幼孩子交給不夠熟悉的保母、在陌生環境下過夜，孩子可能缺乏安全感，照顧者也不熟悉孩子，照顧過程彼此挑戰都很大。

施淑娟對夜間臨托做法、成效持保留態度，也認為政府不應該太鼓勵。施說，工商社會中，許多上班族可能臨時有工作任務或家庭狀況，身旁又沒有其他隊友可馳援、分擔，因此會有臨托或需要夜間臨托需求，建議是非常不得已情況才求助臨托，而不是覺得花點錢可以把照顧責任交出去的心態，否則對孩子、對親子關係都不是好事。

基隆市政府在信義公共托育家園開辦幼童夜間臨托服務，讓遇到突發狀況的家長有專業依靠。圖／基市府提供
基隆市政府在信義公共托育家園開辦幼童夜間臨托服務，讓遇到突發狀況的家長有專業依靠。圖／基市府提供

親子關係 托育 基隆 保母

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