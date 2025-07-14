花蓮知卡宣親水公園才開幕 水池底部「落漆」縣府急重漆
花蓮知卡宣綠森林親水公園12日正式開放，不少家長帶著孩子前往玩水，但有民眾發文指出，園區水池才剛啟用，底部保護漆出現大面積剝落「掉漆」，除黑色一塊一塊不美觀，也擔心小朋友撿起剝落物誤食。縣府緊急關閉水池，並請廠商抽水並重漆，預計16日重新開放。
知卡宣每年夏天開放戲水池，縣民入園完全免費，今年開園從7月12日到8月24日，吸引許多人前往玩水消暑。卻有民眾在網路指出幼幼池底漆面剝落明顯，不少人留言表示「剝落真的很嚴重」、「小朋友撿起來看，還好家長有注意」，也有人質疑「是不是開放前根本沒有仔細清洗檢查」。
縣府農業處長陳淑雯表示，知卡宣在開放之前，都會進行整個園區的改善工程，每個戲水池底部都會有多達11層漆面塗料，提升安全之外，防水性也能做到最好。雖然上周已完成漆面工作，但丹娜絲颱風帶來降雨，導致水氣進入保護漆裡而導致膨脹，非常容易剝落，甚至有逐漸擴大的情形。
陳淑雯說，感謝民眾反映幼幼池最上層的保護漆剝落，特別到場檢視確認，會盡快處理作業，讓親子安心也玩得開心。處理方式先緊急關閉幼幼池整修，要求廠商重新漆上保護漆並等待乾燥，預計周三（16日）會重新開放，其他戲水池仍有開放，固定每周二休園，請民眾關注農業處粉絲專頁獲得最新訊息。
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