快訊

肺癌篩檢有結節 不少人「白挨刀」

川普削弱NASA引憂慮、中歐加速布局 太空為何成全球各國爭搶戰場？

亞洲成關稅刀下首波祭旗 台灣讓利仍難逃川普雙重壓力

花蓮知卡宣親水公園才開幕 水池底部「落漆」縣府急重漆

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮知卡宣綠森林親水公園12日才正式開放，其中幼幼池底部保護漆剝落嚴重，縣府緊急關閉重漆。記者王思慧／攝影
花蓮知卡宣綠森林親水公園12日才正式開放，其中幼幼池底部保護漆剝落嚴重，縣府緊急關閉重漆。記者王思慧／攝影

花蓮知卡宣綠森林親水公園12日正式開放，不少家長帶著孩子前往玩水，但有民眾發文指出，園區水池才剛啟用，底部保護漆出現大面積剝落「掉漆」，除黑色一塊一塊不美觀，也擔心小朋友撿起剝落物誤食。縣府緊急關閉水池，並請廠商抽水並重漆，預計16日重新開放。

知卡宣每年夏天開放戲水池，縣民入園完全免費，今年開園從7月12日到8月24日，吸引許多人前往玩水消暑。卻有民眾在網路指出幼幼池底漆面剝落明顯，不少人留言表示「剝落真的很嚴重」、「小朋友撿起來看，還好家長有注意」，也有人質疑「是不是開放前根本沒有仔細清洗檢查」。

縣府農業處長陳淑雯表示，知卡宣在開放之前，都會進行整個園區的改善工程，每個戲水池底部都會有多達11層漆面塗料，提升安全之外，防水性也能做到最好。雖然上周已完成漆面工作，但丹娜絲颱風帶來降雨，導致水氣進入保護漆裡而導致膨脹，非常容易剝落，甚至有逐漸擴大的情形。

陳淑雯說，感謝民眾反映幼幼池最上層的保護漆剝落，特別到場檢視確認，會盡快處理作業，讓親子安心也玩得開心。處理方式先緊急關閉幼幼池整修，要求廠商重新漆上保護漆並等待乾燥，預計周三（16日）會重新開放，其他戲水池仍有開放，固定每周二休園，請民眾關注農業處粉絲專頁獲得最新訊息。

花蓮知卡宣綠森林親水公園暑假開放戲水，但幼幼池底保護漆剝落，一塊塊黑色剝落痕跡不美觀。記者王思慧／攝影
花蓮知卡宣綠森林親水公園暑假開放戲水，但幼幼池底保護漆剝落，一塊塊黑色剝落痕跡不美觀。記者王思慧／攝影

農業處 親子 花蓮 玩水

延伸閱讀

傳民進黨私下訪花蓮魏家談合作罷傅 林右昌：佛曰不可說

林右昌赴花蓮市場掃街 喊普發1萬元與罷免無關 藍批製造對立

國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

罷傅五五波花蓮激戰 藍找小黃幫忙罷團宣傳車請來「兩大咖」代言

相關新聞

花蓮知卡宣親水公園才開幕 水池底部「落漆」縣府急重漆

花蓮知卡宣綠森林親水公園12日正式開放，不少家長帶著孩子前往玩水，但有民眾發文指出，園區水池才剛啟用，底部保護漆出現大面...

暖警屆齡退休…40年捐1400萬 宜蘭澳花所長胡傳明交接清冊竟是這個

來自台東的胡傳明從警校畢業後就分發到宜蘭，從警40年沒離開過蘇澳警分局，充滿愛心的他把大部分薪水都拿去行善助弱，累計捐出...

基隆信二停車場人行道 重鋪防滑磚將完工

基隆信二立體停車場人行道地磚在雨天相當濕滑，多年來造成多名行人滑倒受傷。市府先後用貼防滑片、磁磚刮痕、鋪軟墊應急，今年協...

廣角鏡／冬山農閒趣 風箏節放飛

最近稻田收割，大地金黃如畫，宜蘭縣冬山鄉公所接連2天辦「冬山風箏節嘉年華」，今年以「飛吧！動物小樂園」為主題，名為「卡皮...

宜蘭蘇澳鎮消費月月抽獎送黃金 抽中5錢大獎幸運兒是他

繼熱鬧的蘇澳狂歡潑水節後，宜蘭蘇澳冷泉音樂會今晚在蘇西活動中心旁登場，邀請翁立友等歌手開唱及萬花筒兒童劇團演出；最讓人期...

連4聖筊就有錢！台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 最高獎金100萬

台東鹿野鄉永安聖安宮推動「擲筊挑戰賽」，配合國際熱氣球活動正式起跑，起跑首日就有幸運兒擲出6次聖筊，可惜挑戰第7次時失敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。