暖警屆齡退休40年捐1400萬 宜蘭澳花所長胡傳明交接清冊竟是這個

來自台東的胡傳明從警校畢業後就分發到宜蘭，從警40年沒離開過蘇澳警分局，充滿愛心的他把大部分薪水都拿去行善助弱，累計捐出1400萬元；7月16日他將從派出所所長職務退休回鄉，居民不捨淚眼送別，胡傳明整理交接資料「捐助者與受助者」名冊，傳愛下屆所長。

出身基督教家庭的胡傳明，從小耳濡目染，遇到窮苦人家產生惻隱之心，覺得有能力就幫忙，由於從警薪水穩定，未婚的他平常也無開銷，偏鄉部落經濟弱勢多，40年來助人無數，傳為佳話。

最讓人感動是，2014年胡傳明接掌南澳派出所所長，宜蘭縣最南的原住民部落派出所所長，2016年有位高姓村民罹患肝癌，妻子離家，高男癌末離世前放心不下4名子女，胡傳明在病榻邊承諾，「安心走吧，我會好好照顧你的孩子」，高男聽了彷如放下心中大石，幾分鐘後安心離世。

未婚的胡傳明把4個孩子視如己出，一路資助孩子的學費與生活開銷，如今孩子都長大，有的結婚或就業，對此感念在心，曾經寫了千字文給警政署長，信中感謝「上天又送來了一個父親」。消息傳開，警政署特別表揚胡傳明，縣長林姿妙也曾表揚他「忠義楷模」。

胡傳明是地方上有名的「大善人」，再過幾天就要卸下所長職務，返回台東故鄉，但他對於需要幫助的弱勢對象仍放不下心，希望把經常捐錢的慈善團體與受助者的弱勢者名單，兩者匯整成冊，並且把這份名冊交給下任派出所所長，交接善行，他才能夠安心歸鄉，村民淚眼感謝這位暖心所長，離開宜蘭之前還心繫著他們，讓人感佩。