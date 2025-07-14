暖警屆齡退休40年捐1400萬 宜蘭澳花所長胡傳明交接清冊竟是這個

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警40年，行善捐款1400萬元，即將屆齡退休的他，整理交接清冊竟是「捐助者與受助者」名冊，盼捐助善行繼續延續下去。記者戴永華／攝影
宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警40年，行善捐款1400萬元，即將屆齡退休的他，整理交接清冊竟是「捐助者與受助者」名冊，盼捐助善行繼續延續下去。記者戴永華／攝影

來自台東的胡傳明從警校畢業後就分發到宜蘭，從警40年沒離開過蘇澳警分局，充滿愛心的他把大部分薪水都拿去行善助弱，累計捐出1400萬元；7月16日他將從派出所所長職務退休回鄉，居民不捨淚眼送別，胡傳明整理交接資料「捐助者與受助者」名冊，傳愛下屆所長。

出身基督教家庭的胡傳明，從小耳濡目染，遇到窮苦人家產生惻隱之心，覺得有能力就幫忙，由於從警薪水穩定，未婚的他平常也無開銷，偏鄉部落經濟弱勢多，40年來助人無數，傳為佳話。

最讓人感動是，2014年胡傳明接掌南澳派出所所長，宜蘭縣最南的原住民部落派出所所長，2016年有位高姓村民罹患肝癌，妻子離家，高男癌末離世前放心不下4名子女，胡傳明在病榻邊承諾，「安心走吧，我會好好照顧你的孩子」，高男聽了彷如放下心中大石，幾分鐘後安心離世。

未婚的胡傳明把4個孩子視如己出，一路資助孩子的學費與生活開銷，如今孩子都長大，有的結婚或就業，對此感念在心，曾經寫了千字文給警政署長，信中感謝「上天又送來了一個父親」。消息傳開，警政署特別表揚胡傳明，縣長林姿妙也曾表揚他「忠義楷模」。

胡傳明是地方上有名的「大善人」，再過幾天就要卸下所長職務，返回台東故鄉，但他對於需要幫助的弱勢對象仍放不下心，希望把經常捐錢的慈善團體與受助者的弱勢者名單，兩者匯整成冊，並且把這份名冊交給下任派出所所長，交接善行，他才能夠安心歸鄉，村民淚眼感謝這位暖心所長，離開宜蘭之前還心繫著他們，讓人感佩。

薪水 宜蘭 台東

延伸閱讀

宜蘭澳花所長胡傳明將退休 從警40年資助逾千萬

「卡皮巴拉」帶領動物風箏繽紛飛上天 宜蘭冬山風箏節邀午后齊放飛

宜蘭羅東藝穗節開幕精彩大戲 明華園總團演出吸引近2萬名觀眾

國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

相關新聞

暖警屆齡退休40年捐1400萬 宜蘭澳花所長胡傳明交接清冊竟是這個

來自台東的胡傳明從警校畢業後就分發到宜蘭，從警40年沒離開過蘇澳警分局，充滿愛心的他把大部分薪水都拿去行善助弱，累計捐出...

基隆信二停車場人行道 重鋪防滑磚將完工

基隆信二立體停車場人行道地磚在雨天相當濕滑，多年來造成多名行人滑倒受傷。市府先後用貼防滑片、磁磚刮痕、鋪軟墊應急，今年協...

廣角鏡／冬山農閒趣 風箏節放飛

最近稻田收割，大地金黃如畫，宜蘭縣冬山鄉公所接連2天辦「冬山風箏節嘉年華」，今年以「飛吧！動物小樂園」為主題，名為「卡皮...

宜蘭蘇澳鎮消費月月抽獎送黃金 抽中5錢大獎幸運兒是他

繼熱鬧的蘇澳狂歡潑水節後，宜蘭蘇澳冷泉音樂會今晚在蘇西活動中心旁登場，邀請翁立友等歌手開唱及萬花筒兒童劇團演出；最讓人期...

連4聖筊就有錢！台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 最高獎金100萬

台東鹿野鄉永安聖安宮推動「擲筊挑戰賽」，配合國際熱氣球活動正式起跑，起跑首日就有幸運兒擲出6次聖筊，可惜挑戰第7次時失敗...

地磚濕滑釀行人摔傷…貼防滑片表面刮痕治標無效 今年終於重鋪

基隆信二立體停車場人行道，雨天地磚濕滑，多年來造成多名行人滑倒受傷。市府先後用貼防滑片、磁磚刮痕、鋪軟墊應急，今年才協調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。