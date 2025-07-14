基隆信二停車場人行道 重鋪防滑磚將完工

基隆信二立體停車場人行道地磚在雨天相當濕滑，多年來造成多名行人滑倒受傷。市府先後用貼防滑片、磁磚刮痕、鋪軟墊應急，今年協調停車場營運業者出資，全面重鋪防滑係數更高的磁磚治本。消防分隊前人行道則改成混凝土鋪面，避免消防車重壓毀損。

信二停車場面向信二路的1樓空間，分別是停車場行人出入門口和信二消防分隊，兩單位分界處的人行道，因為有坡度，加上地磚雨天濕滑，2020年底接連傳出有多名路人路過時滑倒。

消防分隊有放置反光錐和連桿，阻隔行人通過濕滑地磚，交通處在地磚上加防滑片，也在地磚表面裁切出刮痕，增加防滑效果，暫時化解危機。

市府原打算爭取中央補助全面整修，但進度不如預期。因為滑倒事件仍時有所聞，經營餐飲店的李姓女子就曾在當地滑倒2次，第2次傷勢較重，在家休養6周。

基隆信二停車場人行道地磚雨天濕滑，造成多人摔傷。圖為市府鋪設軟墊防民眾滑倒。本報資料照片

市議員鄭文婷去年10月間曾邀交通處、工務處和消防局人員會勘，商討對策。市府在人行道鋪上大面積的黑色軟墊，避免再有人受傷，並由交通處協商停車場廠商出資，全面整修停車場周邊人行道。

交通處長陳耀川說，信二停車場人行道工程即將完工，人行道重鋪採用符合抗滑係數標準的地磚，提升行人雨天行走安全。