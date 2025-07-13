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宜蘭蘇澳鎮消費月月抽獎送黃金 抽中5錢大獎幸運兒是他

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇澳首波「黃金月月抽」，今晚抽出5錢黃金（價值6萬元）的得獎幸運兒是基隆市許先生。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳首波「黃金月月抽」，今晚抽出5錢黃金（價值6萬元）的得獎幸運兒是基隆市許先生。圖／蘇澳鎮公所提供

繼熱鬧的蘇澳狂歡潑水節後，宜蘭蘇澳冷泉音樂會今晚在蘇西活動中心旁登場，邀請翁立友等歌手開唱及萬花筒兒童劇團演出；最讓人期待的「黃金月月抽」，首波祭出5錢黃金（市價約6萬元）大獎也在今晚抽出，得獎幸運兒是基隆市許先生。

有別於礁溪泡溫泉，蘇澳鎮是除了義大利威尼斯，全世界唯二擁有冷泉的地區，保持攝氏22度均溫，適合夏天泡冷泉。鎮公所在暑假期間舉辦觀光系列活動，昨天狂歡潑水節，封街600公尺讓大家潑個開心；今晚是冷泉音樂會，邀請翁立友、曾瑋中、吳盈靜等歌手開唱。

鎮公所祭出2兩黃金當成摸彩大獎，市價約12萬元，7月至9月「黃金月月抽」，遊客只要到合作店家消費滿百元，集滿3個百元戳章，可獲摸彩券參加抽獎；7月、8月各抽出5錢黃金，前二波沒有抽中的摸彩券會累積到9月最後一波，抽出價值12萬元的1兩黃金。

鎮公所估算去年發出3萬張摸彩券，集百元3個戳章的基本消費300元計算，連同周邊效益，至少帶進上千萬元消費。今年金價比去年更高，5錢黃金就價值6萬元，今晚大獎由基隆市許先生獲得，另有iPad mini、Apple Watch、煙波飯店住宿券等好獎。

觀光系列活動還有8月2日的「海洋嘉年華」，白天水上運動賽事，晚上創作樂團接力演唱，包括抒天弗創作嘻哈團體、帕拉斯搖滾流行男團、DIZLIKE日系搖滾女立天團，壓軸由旺福樂團擔綱。

喜歡民歌朋友不可錯過9月27日的「民歌音樂饗宴」，卡司包括羅吉鎮、李明德、南方二重唱、王中平、周治平等民歌手獻唱。

鎮長李明哲表示，夏天進入蘇澳觀光大爆發時節，蘇澳觀光亮點例如蘇澳冷泉、阿里史冷泉適合消暑，來到蘇澳鎮也必逛南方澳漁港，可以品嘗海鮮、拜媽祖、體驗海港文化，蘇澳夏日小旅行絕對值回票價。

蘇澳冷泉音樂會今晚在蘇西活動中心旁登場，邀請翁立友等歌手開唱及萬花筒兒童劇團演出。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉音樂會今晚在蘇西活動中心旁登場，邀請翁立友等歌手開唱及萬花筒兒童劇團演出。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳「狂歡潑水節」連縣長、立委及日本友人都來參加，盡情打水戰，清涼又消暑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳「狂歡潑水節」連縣長、立委及日本友人都來參加，盡情打水戰，清涼又消暑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳「狂歡潑水節」讓大家潑個痛快，清涼又消暑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳「狂歡潑水節」讓大家潑個痛快，清涼又消暑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉音樂會今晚在蘇西活動中心旁登場，邀請翁立友等歌手開唱及萬花筒兒童劇團演出。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉音樂會今晚在蘇西活動中心旁登場，邀請翁立友等歌手開唱及萬花筒兒童劇團演出。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳「狂歡潑水節」讓大家潑個痛快，清涼又消暑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳「狂歡潑水節」讓大家潑個痛快，清涼又消暑。圖／蘇澳鎮公所提供

黃金 蘇澳 冷泉

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