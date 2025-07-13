宜蘭澳花所長胡傳明將退休 從警40年資助逾千萬

宜蘭縣蘇澳警分局澳花派出所長胡傳明，從警40年間時常資助弱勢，友人估算捐出約1400萬元。胡傳明16日將退休，村民感到不捨，他說，最大心願希望能將這份愛傳承給下任所長。

胡傳明是台東布農族人，警專畢業後分到蘇澳警分局服務，2014年接任澳花派出所長，任警期間，澳花村高姓村民病危送回家，而高男的妻子早已離家出走，家中有4名孩子，胡傳明前往探視對高男說「你安心走，我會幫你照顧孩子」。

高男聽到後淚流不止，約10分鐘後離世，胡傳明也信守承諾，資助4名孩子學費等費用直到成年，孩子長大後，高家大哥委託妹妹寫信給警政署長，表達對胡傳明的謝意，提到「我們雖然失去親生爸爸，但上天又送來一個父親」，原本低調行善的胡傳明，這段故事才廣為流傳。

40年前，胡傳明初任警職，處理第一起車禍案件，到場時發現傷者骨折且骨頭已外露，傷者因無力繳交新台幣5000元保證金而不願就醫，胡傳明二話不說，自掏腰包要傷者趕緊上救護車送醫治療。

胡傳明今天向中央社記者表示，會將善心團體及受助名單做成清冊，交棒給下任所長，希望這份愛能延續下去，退休後，他會回到台東務農做起「快樂農場」，也會加入公益團體，繼續幫助弱勢家庭。